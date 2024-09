Abonnés SFR, vos données personnelles sont peut-être en vente sur le Dark Web après ce piratage massif

L'opérateur SFR est de nouveau victime d'un vol de ses données clients. Des dizaines de milliers sont en vente sur le Dark Web en ce moment-même et cela semble loin d'être terminé si l'on en croit les pirates responsables.

Rien ne va plus pour SFR. L'opérateur au carré rouge est toujours plombé par une dette colossale frisant les 25 milliards d'euros. Sa méthode pour l'éponger, augmenter les prix régulièrement pour tout le monde sans contrepartie, ne fait que provoquer une hémorragie d'abonnés de plus en plus sévère. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le fournisseur d'accès Internet est touché par plusieurs vols de ses données clients. Le dernier en date concernait 1,4 million d'informations personnelles.

Visiblement, les mesures éventuellement prises par le FAI pour sécuriser ses outils Web n'ont pas suffit. Le hacker éthique SaxX, connu pour repérer les piratages de ce genre, a remarqué une nouvelle diffusion de dossiers clients SFR sur le Dark Web, où ils sont mis en vente au plus offrant. Environ 900 Mo de données ont été publiés, ce qui représente 50 000 dossiers comprenant aussi bien des particuliers que des professionnels. De nombreuses informations personnelles sont désormais accessibles aux pirates.

Voici les données des clients SFR actuellement en vente sur le Dark Web

Il y a au total 150 types d'infos différentes dans les dossiers volés. Parmi les renseignements, on peut trouver :

Nom

Raison sociale dans le cas d'une entreprise

Numéro de téléphone

Adresse mail

Adresse postale

Historique du client avec SFR

Nom du technicien en cas d'intervention

Il y en a bien d'autres. D'après les messages diffusés sur Telegram ou les forums de hackers, les responsables seraient un nouveau groupe français se lançant à peine dans la cybercriminalité. Les membres ont l'air jeunes voire très jeunes d'après leur manière d'écrire, mais ils ont très envie de faire parler d'eux. L'auteur de ce piratage affirme être également à l'origine de celui de l'enseigne JD Sport en 2023. Le hacker indique posséder bien plus de données clients SFR qu'il n'en a mis en vente et de futures diffusion sont prévues. Il n'y a malheureusement rien à faire à votre niveau si vous faites partie des victimes.