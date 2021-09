Citroën invente un étrange skateboard électrique, modulaire et autonome

Citroën imagine la mobilité urbaine de demain avec The Citroën Skate, une plateforme électrique, modulaire et autonome capable d'accueillir divers “Pods” pour offrir différents services aux utilisateurs, comme une salle de sport individuelle ou encore un taxi de luxe ultra confortable.

Citroën n'a jamais caché ses ambitions concernant la mobilité urbaine. La marque aux chevrons a déjà fait une première incursion dans ce secteur porteur avec la Citroën AMI, la voiture électrique sans permis la moins chère du marché. Certes, cette expérience a été entachée par la découverte de nombreux défauts de fabrication graves, mais Citroën ne baisse pas les bras pour autant.

Et justement, le constructeur français vient de dévoiler sa vision de la mobilité urbaine de demain. Via une nouvelle structure baptisée The Urban Collëctif, Citroën, le groupe hôtelier Accor et l'entreprise JC Decaux présentent The Citroën Skate, un toute nouvelle plateforme électrique, autonome et modulaire.

The Citröen Skate, la mobilité urbaine de demain par Citröen

Ce skate aux allures d'hoverboard est capable de circuler dans tous les centres urbains sur des voies dédiées protégées. Ils se rechargent par induction et peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il offre une emprise au sol minimale avec des dimensions contenues de 2,60 m de long, 1,60 m de large et de 51 cm de haut, ce afin “de ne pas encombrer l'espace public”.

Véhicule autonome oblige, il embarque une multitude de capteurs utilisée pour détecter les piétons, les voitures, les cyclistes ou tout autre objet sur la chaussée. Ils intègrent également des butées hydrauliques mobiles pour offrir “un confort de roulage incomparable lors des déplacements”. Enfin, GoodYear a développé pour l'occasion des roues omnidirectionnelles baptisées Eagle 360, qui grâce à des moteurs électriques offrent une liberté de mouvement totale à 360°.

Et comme dit plus haut, il s'agit d'une plateforme modulaire. En d'autres termes, The Citroën Skate peut accueillir des “Pods”, des modules interchangeables si vous préférez. C'est ici qu'entrent en action Accor, Sofitel et JC Decaux, qui ont imaginé trois premiers pods à destination de la plateforme de Citroën.

Des possibilités d'aménagements infinies

Le premier pod conçu en partenariat avec JC Decaux se présente comme un mini-bus pouvant accueillir 5 personnes au sein d'un espace vitré fermé et lumineux. Des prises USB sont inclues pour recharger les appareils nomades des utilisateurs tandis que deux écrans interactifs permettent d'obtenir des informations diverses pour planifier son séjour par exemple.

Les deux autres pods se montrent plus originaux. Le second, codéveloppé par Citröen et Sofitel, est comparable à un taxi avec tout le confort d'une chambre d'un hôtel de luxe. Quant à celui réalisé avec Accor, il prend la forme d'une salle de sport individuelle et mobile. Vous l'aurez compris, l'intérêt principal de cette plateforme est de pouvoir proposer des possibilités d'aménagements multiples.

“De nouveaux horizons de services publiques ambulants, de proximité et à la personne s'ouvrent : cabinet médical, distributeur de nourriture, food truck, prévention, l'intelligence artificielle permettant de prévoir à l'avance où et quand ces Pods doivent être utilisés, en fonction d'évènements extérieurs ou d'usages”, résume Citröen.