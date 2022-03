Chute de prix sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 avec une Galaxy Watch 4 Classic offerte

Super bon plan à ne pas rater chez Darty ! Au cours d'une offre à durée indéterminée, le site e-commerce français permet à ses clients de se procurer le Samsung Galaxy Z Flip 3 à exactement 699 euros avec une Galaxy Watch 4 Classic offerte.

Voici une offre alléchante que propose en ce moment l'enseigne Darty. Le revendeur français donnent en effet la possibilité d'acquérir un pack Samsung contenant le Galaxy Z Flip 3 et la Galaxy Watch 4 Classic pour moins de 700 euros.

Déjà vendu au prix réduit de 999 euros, le célèbre smartphone pliable Galaxy Z Flip 3 de Samsung disponible dans son modèle 128 Go bénéficie de 100 euros de réduction en privilégiant le retrait en magasin (durant l'étape de la commande) et d'une ODR de 100 euros valable jusqu'au 31 mars 2022 (voir conditions). En cumulant la remise de 100 euros et l'offre de remboursement, le Samsung Galaxy Z Flip 3 atteint un prix de revient de 799 euros. Mais ce n'est pas tout ! La Galaxy Watch 4 Classic est offerte si la montre connectée est ajoutée au panier. En effectuant cette étape, une nouvelle réduction de 100 euros permet d'avoir l'ensemble pour un montant total de 699 euros. Enfin, il faut savoir la Galaxy Watch 4 Classic est éligible à une ODR de 50 euros qui peut éventuellement faire baisser à nouveau le prix total.

Dévoilé à la fin du mois d'août 2021, le Galaxy Z Flip 3 dispose d'un écran interne de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ de 2640 x 1080 pixels et d'un écran externe de 1,9 pouce avec une définition de 260 x 512 pixels. On retrouve aussi le processeur Snapdragon 888, le système d'exploitation mobile Android 11, une mémoire vive de 8 Go de RAM et une batterie de 3300 mAh. Côté photo, le téléphone embarque un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré test du Samsung Galaxy Z Flip 3.