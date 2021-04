Chromecast avec Google TV : la mise à jour d’avril 2021 améliore le WiFi

Chromecast avec Google TV reçoit la mise à jour d'avril 2021. Ce firmware de taille conséquente ajoute une kyrielle de nouveautés, dont des paramètres de contrôle vidéo avancés. Surtout, la mise à jour améliore la connexion WiFi de la clé HDMI. On fait le point sur les améliorations et les ajouts apportés par Google.

Google déploie la mise à jour d'avril 2021 sur le Chromecast avec Google TV, la dernière version de son dongle HDMI, rapportent nos confrères de The Verge. Sans surprise, ce firmware embarque le patch de sécurité Android d'avril, et corrige ainsi toutes les éventuelles failles repérées dans l'OS. La mise à jour pèse 166 Mo, ce qui est plutôt conséquent.

Tout d'abord, la mise à jour ajoute de nouveaux paramètres vidéo à l'interface. Dans les paramètres de l'accessoire, on trouve une section appelée “contrôles vidéo avancés”. Le Chromecast permet désormais plusieurs réglages d'affichage, dont Dolby Vision, HDR ou même le SDR, des fréquences de rafraîchissement et des résolutions différentes. On vous conseillera de laisser les paramètres par défaut, qui sont automatiquement adaptés avec votre téléviseur. Voici les différentes options proposées :

4K (60Hz / 50Hz / 30Hz/ 25Hz / 24Hz)

1080p (60Hz / 50Hz / 24Hz)

720p (60Hz / 50Hz)

1080i (60Hz / 50Hz)

576p (50Hz)

480p (60 Hz)

Voici les autres nouveautés de la mise à jour du Chromecast avec Google TV

D'ailleurs, Google annonce plusieurs améliorations du port HDMI afin d'aider “votre Chromecast à détecter les meilleurs paramètres TV disponibles”. Surtout, le changelog mis en ligne par Google assure que la mise à jour permet d'améliorer la connexion WiFi du Chromecast. Google optimise surtout la connexion avec les réseaux 5 GHz et les systèmes maillés, comme le Google WiFi, les Netgear Orbi, les Luca ou encore les LinkSys Velop. Le géant de Mountain View en profite pour corriger un bug qui poussait l'audio en Bluetooth à “bégayer”.

Récemment, Google a aussi annoncé l'arrivée imminente du HDR10+ sur certaines applications proposées par le Chromecast, dont Amazon Prime Video. L'accessoire vient en effet de recevoir la certification. On vous en dit plus dès que possible sur les nouveautés du Chromecast avec Google TV. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Verge