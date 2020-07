La Société Générale lance une première carte bancaire virtuelle

La Société Générale a annoncé le lancement d’une carte bancaire virtuelle à utiliser via votre mobile. Cette version numérique est destinée aux clients qui ont perdu ou qui se sont fait voler leur carte physique. Ce système leur permettra de ne pas être sans ressources en attendant un nouvel exemplaire.

Vous perdez votre CB ou vous vous la faite voler ? Vous faites évidemment immédiatement opposition. En attendant votre nouvel exemplaire, la vie est un peu compliquée. La Société Générale propose une carte digitale instantanée, ou CDI, qui vous permet de l’utiliser sur votre smartphone en attendant.

Dans les faits, cela signifie qu’en attendant de recevoir votre nouveau moyen de paiement, la Société Générale permet de créer une carte virtuelle sur Apple Pay pour continuer à dépenser, comme l’explique Le Parisien. Elle utilise donc toutes les fonctionnalités de l’application, comme l’authentification par Face ID.

Mais cette virtualisation a des limites. Bien entendu, seules les transactions sans contacts sont permises avec des terminaux de paiements compatibles. Ce service est activable immédiatement après avoir fait opposition sur votre carte physique, sans attente ni procédure supplémentaire. La Société Général laisse également entendre que cette méthode continuera à fonctionner après que vous ayez reçu votre nouvelle CB.

Remplir les conditions

Pour le moment, ce service n’est disponible qu’à la Société Générale et que sur Apple Pay. On peut s’attendre à le voir débarquer sur Android dans le futur, mais pas tout de suite. Porter cette carte sur smartphone a été compliqué, selon l’aveu même de la banque, qui a indiqué avoir travaillé pour chiffrer les données afin qu’Apple n’y accède pas.

Mais si le système fonctionne, on peut s’attendre à le voir se démocratiser à l’avenir. On peut aussi imaginer facilement que la concurrence va très attentivement scruter ce test grandeur nature pour, pourquoi pas, en développer un similaire à l’avenir.

L’utilisation de l’argent sur smartphone n’est plus de la science-fiction, Apple, Samsung et Google ayant énormément poussé la chose ces dernières années. Il n’est que logique de voir les banques s’y engouffrer. La prochaine étape pourrait être la virtualisation des papiers d’identité, du moins on sait qu’Apple réfléchit à la question.

Source : Le Parisien