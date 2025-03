Firefox 136 ajoute cette fonction très utile et appréciée des utilisateurs de Edge, voici comment l’activer

La nouvelle mise à jour de Firefox l'amène à sa version 136. Elle ajoute plusieurs options bien pratiques, dont une jusque là exclusive au navigateur Edge. Voyons comment s'en servir.

Même si Firefox se retrouve parfois sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons, le navigateur Internet au panda roux n'oublie pas d'évoluer au fil de ses mises à jour. La plupart du temps, il s'agit surtout de lancer les sempiternelles “corrections de bugs et améliorations des performances“, mais il arrive que de nouvelles fonctionnalités pointent le bout de leur nez. Pas besoin de réinventer l'eau chaude pour trouver des idées, il suffit de regarder ce que fait la concurrence.

Et c'est précisément ce qu'a fait Firefox dans sa version 136. L'un des ajouts notables de la dernière mise à jour est une option que seul Edge de Microsoft pouvait se vanter de proposer nativement, sans passer par une extension du navigateur. Elle va se révéler particulièrement utile pour qui a l'habitude d'ouvrir de (trop) nombreux onglets et perdre du temps en cherchant celui qui l'intéresse dans la longue ligne affichée en haut de la fenêtre.

Firefox gagne une option jusqu'ici exclusive à Edge, la voici

Après avoir mis à jour Firefox vers sa dernière version (cliquez sur Aide > À propos de Firefox), faites un clic droit sur la barre d'outil, à droite ou à gauche de la barre d'adresse. Dans le menu contextuel qui s'ouvre alors, vous verrez une nouvelle ligne intitulée Activer les onglets verticaux. Ils s'affichent alors tous dans une barre latérale à gauche de l'écran. Mettre le curseur de la souris dessus permet d'en voir un aperçu ou de le fermer à l'aide de la croix.

Notez le bouton tout en haut de la barre, juste en-dessous de Fichier. Il permet de Développer le panneau latéral pour voir les titres de vos onglets ouverts, et plus seulement leur logo. Il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais d'après Mozilla, les utilisateurs trouvent l'agencement vertical plus pratique que l'horizontal au bout de quelques jours.

Enfin, la nouvelle barre intègre des raccourcis en bas, notamment un qui permet de lancer un chatbot IA parmi la sélection proposée : Claude, ChatGPT, Gemini, HuggingChat ou Mistral. Si vous ne les voyez pas, direction Paramètres > Général puis, sous Disposition du navigateur, cochez Afficher le panneau latéral.