Google Chrome sur Android va avoir le droit à une nouvelle mise à jour qui réarrange la manière dont fonctionnent les onglets. Désormais, il sera plus simple de naviguer d’une fenêtre à l’autre. Toutefois, cette mise à jour n’est pas encore disponible pour tout le monde, mais il est tout de même possible de l’installer.

Google Chrome sur Android évolue et propose dès aujourd’hui une nouvelle manière de gérer les onglets. Ici, c’est l’affichage qui change, proposant désormais une grille en lieu et place d’une liste. Une manière de voir plusieurs pages entières à la fois.

Ainsi, lorsque vous affichez toutes les pages, vous pouvez en voir six en entier et en lire plusieurs en même temps. Pratique dans certaines situations. Il est aussi possible de créer des groupes en réunissant plusieurs onglets dans un seul, ce qui n'est pas de trop pour s’y retrouver facilement si vous êtes du genre à en laisser des dizaines et des dizaines d’ouverts « pour plus tard ». Pour passer d’un groupe à l’autre, il suffit de switcher en balayant le bas de l’écran.

Il est possible de forcer l’activation

Le mode incognito a lui aussi été un peu revu. Comme nous pouvons le voir, il apparaît sur la page des onglets, permettant de l'activer d'un simple tapement de doigt.

Cette nouvelle façon de naviguer se veut plus pratique et plus intuitive, mais elle n’est pas encore disponible pour tout le monde. Cependant, vous pouvez déjà en profiter sans la dernière MàJ. Il faut pour cela taper chrome://flags/#enable-tab-grid-layout dans Chrome sur Android. Une fois fait, sélectionnez Enabled New Tab Variation dans le premier choix de la liste (Tab Grid Layout) pour l’activer. Si cela ne vous plait pas, la même technique peut être utilisée pour les désactiver. Vous pourrez alors profiter de cette innovation, à laquelle il manquera toutefois deux ou trois petites choses comme les groupes d'onglets.

Chrome continue donc sa mue et 2021 sera une année importante pour le navigateur de ce côté. Par exemple, Google a annoncé vouloir se débarrasser définitivement des cookies dans le courant de l'année.