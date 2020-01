Chrome sur Android : Google intègre désormais des mini jeux

Google a décidé d’intégrer des mini jeux à son navigateur Chrome. La version expérimentale du navigateur web sur Android propose en effet aux internautes de jouer chaque jour à un petit jeu différent. Pour avoir une chance de tester cette nouvelle fonctionnalité, on vous invite à installer l’APK de la dernière version de Chrome Canary sur votre smartphone.

Comme le rapportent nos confrères de 9to5Google, les dernières versions expérimentales de Chrome sur Android permettent à leurs utilisateurs de jouer à des mini jeux. Un nouvel encart sur l’écran d’accueil au-dessus des articles recommandés et en dessous des meilleurs sites propose un jeu différent tous les jours.

Parmi les titres repérés par le média, on trouve des jeux de puzzle ou de morpions. Il s’agit de mini jeux semblables au fameux dinosaure sautillant intégré depuis presque toujours à Chrome. Dans la plupart des cas, ces jeux lassent après quelques minutes. C’est l’idéal pour passer le temps dans le métro par exemple. Pour jouer, il suffit de cliquer sur l’icône « jouer » affichée sur l’encart.

Pour tester les mini jeux proposés par Chrome, on vous invite à installer Chrome Canary, la version test du navigateur. Orientée développeurs, il s’agit d’une version de Chrome très instable. Vous pourriez ainsi rencontrer des bugs ou des latences. Canary profite par contre toujours des dernières nouveautés mises au point par les développeurs de la firme.

Pour les plus impatients, on vous invite à installer l’APK de la dernière version de Canary (ci-dessous). Si vous ne savez pas comment vous y prendre, on vous conseille de jeter un oeil à notre dossier comment télécharger un APK sur Android. Il est aussi possible d’installer la version expérimentale de Chrome depuis le Play Store.

Attention, Google active l’option mini jeux depuis ses serveurs. Il n’est pas impossible que vous n’ayez pas accès aux jeux malgré l’installation de Canary. On vous invite à tenter votre chance. Avez-vous pu jouer à des mini jeux ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Télécharger Chrome Canary sur le Google Play Store

Téléchargez l’APK de Chrome Canary

Source : 9to5Google