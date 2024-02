Chrome : le bouton pour caster le navigateur n’a pas disparu, voici où il se trouve

Suite au récent changement de design de Google Chrome sur Windows et Mac, difficile de retrouver le bouton pour caster le navigateur sur un autre appareil. Celui-ci aurait-il disparu ? Non, mais celui-ci est plus difficile à trouver qu’avant. Voici où Google l’a déplacé.

Fin 2023, Google a déployé un nouveau design pour Chrome qui, une fois n’est pas coutume, s’est inspiré de sa philosophie Material You. Si quelques changements sont les bienvenus, beaucoup d’utilisateurs se sont plaints de cette nouvelle version, cherchant même à revenir à l’ancienne. On peut les comprendre. En cherchant à simplifier son interface, Google a fait quelques choix questionnables, qui font perdre son navigateur en ergonomie.

Il est notamment étonnant de constater que le bouton pour caster un site web a disparu. Cette fonctionnalité très pratique mériterait pourtant un accès rapide pour gagner en fluidité. Seulement voilà, Google a fait le choix de la cacher dans une suite de sous-menus. Si vous ne retrouvez plus cette option depuis la mise à jour, pas de panique : elle n’a donc pas disparu. Elle est juste plus difficile à trouver.

Où se cache le bouton pour caster Google Chrome ?

Auparavant, le bouton Caster se trouvait directement dans le menu latéral, qui s’ouvre en cliquant sur les trois boutons en haut à droite de la fenêtre. Désormais, il faudra fouiller dans un sous-menu supplémentaire. Pour caster Google Chrome, il faut dorénavant vous rendre dans Paramètres > Enregistrer et partager > Caster. Si vous êtes sur un PC portable, il se peut même que vous ayez à scroller un peu dans le menu pour trouver cette section.

Sur le même sujet — Google Chrome protégera bientôt votre maison des cyberattaques, voici comment

On notera également qu’une autre fonctionnalité est venue se nicher dans ce menu. Il s’agit de Créer un QR code, qui permet de partager rapidement une page web sur un smartphone. Auparavant, cette option se trouvait sur la barre de recherche, à côté du bouton pour ajouter une page en favoris. Si Chrome profite désormais d’une interface allégée, on peut se poser la question de l’ergonomie. Nous ne sommes peut-être pas à quelques clics près.