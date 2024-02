Google Chrome protégera bientôt votre maison des cyberattaques, voici comment

Google Chrome est l'un des navigateurs web les plus populaires au monde, mais c'est aussi une porte d'entrée potentielle pour les pirates qui souhaitent accéder à votre réseau domestique et à vos appareils. Heureusement, le géant américain semble travailler sur une solution.

Alors qu’il n’est plus rare de voir des logiciels malveillants se propager sur divers sites en ligne, Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui rendra Chrome plus sûr et protégera votre réseau contre les cyberattaques. Cette nouvelle fonctionnalité, qui devrait être déployée dans une prochaine mise à jour, ajoutera une couche de contrôles de sécurité avant d'autoriser un site web à communiquer avec les appareils de votre réseau.

Par exemple, si un site web tente de se connecter à votre téléviseur intelligent, à votre imprimante ou à votre routeur, Chrome vérifiera désormais que le site web est digne de confiance et que l'appareil attend la connexion. De cette manière, Chrome bloquera toute tentative malveillante d'exploiter votre réseau ou d'infecter vos appareils.

Google Chrome veut surveiller les sites suspects

Cependant, cette fonctionnalité peut également interférer avec certaines connexions légitimes que vous souhaitez établir. Par exemple, vous pouvez utiliser un site web pour contrôler vos appareils domestiques intelligents ou diffuser du contenu sur votre téléviseur.

Pour éviter de bloquer ces connexions, Google testera d'abord la fonctionnalité en mode “avertissement uniquement”, c'est-à-dire qu'elle détectera les connexions et affichera un message d'avertissement dans les outils DevTools, sans les bloquer. Les développeurs auront ainsi le temps d'adapter leurs applications et leurs sites web à la nouvelle fonctionnalité.

Une fois la fonctionnalité entièrement testée et prête, Google l'activera pour bloquer les connexions qui échouent aux contrôles de sécurité. Chrome sera ainsi plus robuste et plus fiable, et votre réseau domestique sera en théorie protégé contre les cyberattaques. Évidemment, les pirates redoublent d’efforts pour contourner les mesures mises en place par le géant américain, donc on imagine que certains logiciels malveillants vont, comme toujours, passer entre les mailles du filet.

D'ici là, on vous recommande de toujours faire attention aux sites web que vous visitez et aux appareils auxquels vous vous connectez, et utiliser un bon logiciel antivirus pour assurer la sécurité de votre réseau et de vos appareils.