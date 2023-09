ChatGPT : vous pouvez désormais parler à l’IA et écouter ses réponses dans l’application Android et iOS

OpenAI a apporté une amélioration à ChatGPT sur Android et iOS qui promet de changer la donne et de rendre le chatbot encore plus utile et omniprésent que jamais.

Cela ne fait même pas un an qu’OpenAI a mis ChatGPT en ligne. Avant de souffler sa première bougie, le chatbot va gagner une fonctionnalité cruciale : la compréhension des commandes vocales. Les applications mobiles ChatGPT vous permettront non seulement d’interroger la machine oralement, mais aussi d’écouter les réponses à travers une voix synthétique, une fonctionnalité qui va permettre d’échanger librement et en tout lieu avec l’IA.

En plus de la voix, ChatGPT se renforce également de capacités multimodales. En plus du texte, il pourra également analyser les images directement depuis l’application mobile, une fonctionnalité offerte par Google Lens, par exemple. Autant d’arguments qui font plus que jamais du chatbot d’OpenAI un concurrent sérieux de Claude 2 d’Anthropic et autres Bard de Google.

ChatGPT sur Android et iOS peut maintenant vous écouter et vocaliser les réponses

Comme le souligne Wired, cette nouvelle technologie promet d’apporter encore plus de données à la startup pour former ses grands modèles de langage et améliorer ses produits. En effet, selon un expert interrogé par le site américain, « du point de vue de la performance des modèles, on s’attend intuitivement à ce que les modèles multimodaux soient plus performants que les modèles formés sur une seule modalité, car si nous créons un modèle utilisant juste le langage, si puissant qu’il soit, il n’apprendra que le langage ».

L’implémentation de cette nouvelle technologie aura également des conséquences financières pour la compagnie, l’objectif étant de la vendre à des services bien installés qui en profiteraient pour améliorer l’expérience des utilisateurs. On pense ainsi à Spotify qui, d’après la rumeur envisagerait d’utiliser cette fonctionnalité de transcription directe pour traduire les podcasts de la plateforme dans toutes les langues, en temps quasi réel. Seules cinq voix sont pour l’instant utilisables, mais il est question de pouvoir, un jour, synthétiser celle des animateurs, ou bien la vôtre. Notez que la reconnaissance vocale dans ChatGPT dans les applications Android et iOS ne sera accessible qu’aux abonnés ChatGPT Plus, et qu’elle ne comprend pour l’instant que l’anglais.