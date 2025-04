ChatGPT va-t-il racheter Google Chrome ? Le sujet est sur la table

Une déclaration inattendue fait surface lors du procès antitrust contre Google. Le navigateur Chrome pourrait changer de mains si la justice l'impose. Et OpenAI, derrière ChatGPT, se dit prêt à le récupérer.

Depuis plusieurs années, Google fait l’objet de critiques et d’enquêtes pour abus de position dominante, notamment aux États-Unis. Son moteur de recherche, son navigateur Chrome et son système Android sont au cœur de ces accusations. Pour les autorités, ces outils permettraient à l'entreprise de verrouiller l’accès aux utilisateurs, en écartant la concurrence sur les navigateurs, les moteurs de recherche et même les intelligences artificielles.

Dans ce contexte, le ministère de la Justice américain propose des mesures radicales : forcer Google à se séparer de certaines activités clés, dont Chrome. D'après Bloomberg, lors d’une audience récente, Nick Turley, responsable de ChatGPT chez OpenAI, a déclaré que son entreprise serait prête à racheter ce navigateur si l’opportunité se présentait. Cette déclaration a été faite sous serment, dans le cadre du procès en cours opposant Google au DOJ.

OpenAI se dit prêt à reprendre Chrome si Google est contraint de s’en séparer

Selon Nick Turley, l’intégration de Chrome dans l’écosystème OpenAI permettrait de créer une « expérience pensée pour l’intelligence artificielle dès le départ ». Pour ce dernier, un navigateur contrôlé en interne offrirait un point d’entrée direct pour ses outils, face à une concurrence dominée par Google et Apple. Il souligne que les points d’accès — navigateurs, app stores, moteurs — sont verrouillés par les grands acteurs du marché, empêchant l’émergence d’alternatives.

OpenAI dit rencontrer de nombreuses difficultés pour s’imposer sur Android, où l’IA Gemini de Google occupe déjà une place centrale. Elle est notamment intégrée par défaut sur les Pixel 9, renforçant la mainmise de l'entreprise sur l’IA mobile.

Même si OpenAI a été choisi par Apple pour intégrer ChatGPT sur iOS, cela ne compense pas l’avantage de Google sur l’écosystème Android. Le procès en cours pourrait rebattre les cartes. Si le juge impose une revente de Chrome, l’impact serait majeur sur le secteur des navigateurs… et sur l’avenir de l’intelligence artificielle. Une éventuelle acquisition de ce dernier par un une société comme celle-ci pourrait aussi changer la manière dont les IA sont intégrées directement dans la navigation sur le web.