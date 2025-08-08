ChatGPT peut désormais lire vos emails avec votre accord, mais il faut passer à la caisse

ChatGPT monte en puissance avec une nouvelle fonction capable d’exploiter vos e-mails Gmail et votre agenda. L’IA d’OpenAI peut désormais organiser votre journée à votre place. Mais pour en profiter, il faudra accepter de payer… et de partager vos données.

Le 7 août 2025, OpenAI a officiellement lancé GPT-5, présenté comme le modèle d’intelligence artificielle le plus performant jamais proposé au grand public. Ce nouveau modèle est capable de gérer des tâches complexes de bout en bout, avec une logique renforcée et une réactivité inédite. Il est désormais accessible à tous, même les comptes gratuits. Contrairement aux versions précédentes, il ne se contente plus de répondre à des questions : il peut organiser, prioriser, créer et anticiper. Ce bond technologique marque une étape majeure dans l’évolution de l’IA conversationnelle.

Mais une autre nouveauté plus discrète a été révélée lors de la même présentation : une fonction capable de connecter ChatGPT à vos services Google. Avec votre autorisation, l’IA peut désormais accéder à vos e-mails Gmail, votre calendrier Google et vos contacts. L’objectif est clair : centraliser toutes les informations utiles pour planifier votre journée. Cette fonctionnalité reste cependant réservée aux utilisateurs de ChatGPT Pro, une offre distincte, à environ 180 euros par mois et orientée vers les usages professionnels.

ChatGPT peut analyser votre agenda et vos messages pour organiser votre journée

Une fois la connexion activée, il suffit de demander à ChatGPT : “Que dois-je faire demain ?” pour obtenir un résumé complet de votre planning. L’IA va détecter les rendez-vous dans votre agenda, mais aussi repérer des informations pertinentes dans vos e-mails, comme une réservation, un événement ou une relance à traiter. Le tout s’affiche dans un seul bloc organisé, sans avoir à ouvrir plusieurs applications. L’intérêt principal réside dans l’automatisation intelligente, sans configuration compliquée ni règles manuelles.

Pour que cette fonction s’active, il faut d’abord donner explicitement son accord. Aucun accès n’est autorisé sans validation claire de l’utilisateur. Sur ce point, ChatGPT suit une logique comparable à celle de Gemini de Google, qui intègre déjà Gmail et Agenda dans ses réponses.

Pour le moment, OpenAI réserve encore cette fonction à ses abonnés ChatGPT Pro. Rien n’indique pour l’instant quand elle sera disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus à 18 euros par mois, mais cela pourrait suivre si les retours sont positifs. L’enjeu est clair : devenir l’assistant personnel intelligent capable de centraliser toutes les informations utiles, sans changer d’outil.