La Russie passe une loi qui tue l’anonymat sur Internet

Approuvée par Vladimir Poutine, une nouvelle loi russe impose des règles empêchant l'anonymat sur Internet au sein du pays. Chaque citoyen devra être clairement identifié par un système approuvé par le gouvernement avant de pouvoir utiliser un service Web.

Deux poids, deux mesures. L'expression n'a jamais été aussi pertinente pour la Russie. Alors que le pays veut légaliser le piratage de films et séries, une loi tout juste approuvée par Vladimir Poutine signe simplement la mort de l'anonymat sur Internet. Elle vise à s'assurer que tous les citoyens russes voulant accéder à un service en ligne soit clairement identifiés en amont. Les mesures concernent les nouveaux utilisateurs à partir de décembre cette année.

Pour commencer, il ne sera plus possible de s'inscrire sur un site Web avec une adresse mail fournie par un service non-russe (Gmail ou Apple par exemple). Ensuite, pour vérifier l'identité des utilisateurs, les services en ligne devront passer par des mécanismes approuvés par le gouvernement. Soit directement s'ils ont l'autorisation, soit par l'outil officiel, le Système Unifié d'Identification et d'Authentification, soit par un outil tiers agréé.

La Russie vote une loi pour empêcher d'être anonyme sur le Web

Étonnamment, la nouvelle loi n'interdit pas les VPN, ces logiciels permettant de ne pas être identifiable sur Internet. En revanche, parler en ligne de VPN, du réseau TOR ou d'outils similaires pour outrepasser l'obligation d'être identifié est désormais un crime. Pour enfoncer le clou, les sociétés hébergement de sites devront recevoir l'aval de l'état russe avant de pouvoir exercer. Cette obligation s'ajoute à celle d'identifier leurs utilisateurs.

La Russie désignera prochainement une autorité chargée de recueillir les noms des entreprises d'hébergement Web. Une fois enregistrées et validées, ces dernières recevront une liste d'activités, contenus et comportements interdits par le gouvernement. À elles d'assurer leur élimination et le signalement des mesures prises aux autorités russes. Enfin, la loi précise que pour être autorisée, la société doit être légalement une entité russe et dirigée par un citoyen russe qui n'a pas d'autre nationalité. Elles ont jusqu'au 1er février 2024 pour se manifester.

