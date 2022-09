Charge rapide : Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi veulent une norme universelle

Ce jeudi 29 septembre 2022, la China Communications Standards Association et d'autres organismes ont présenté une nouvelle norme pour la recharge rapide. Baptisée UFCS (Universal Fast Charging Spécifications), ce nouveau standard sera déjà supporté par plusieurs constructeurs du pays, comme Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi.

Ce 29 septembre 2022, la China Communication Standards (CCS), l'organisation chinoise de normalisation professionnelle en charge de l'élaboration des normes de technologie des commutations et d'autres organismes ont annoncé un nouveau standard pour la recharge rapide.

Plusieurs constructeurs étaient également présents, à savoir Huawei, Xiaomi, Vivo et Oppo. La CCS a publié le premier lot de 11 certifications de ce nouveau standard baptisé UFCS, pour Universal Fast Charging Specification. Les marques précédemment citées ont toutes reçues cette certification. D'après une récente déclaration du leaker réputé Digital Chat Station, le Oppo Reno 9 devait être le premier smartphone du marché à prendre en charge le UFCS.

A lire également : OnePlus 10T officiel – voici le premier smartphone avec une recharge rapide 150W !

Xiaomi, Huawei, Vivo et Oppo s'allient autour de la recharge rapide

De ce que l'on sait, le CCS et les différentes marques ont décidé de créer ce nouveau standard afin de pouvoir proposer un chargeur rapide compatible sur tous les smartphones des marques qui ont reçu cette certification. Pour résumer, l'idée est surtout de promouvoir le démocratisation de la technologie de recharge rapide. Cela s'appuiera sur cinq piliers :

Poursuivre la transformation des normes de recharge rapide en une norme universelle unique qui sera valable pour toute l'industrie

Améliorer l'expansion de l'écosystème de la charge rapide

Suivre les procès des normes universelles de recharge rapide et faire de l'UFCS la norme mondiale en matière de solutions de recharge rapide

Promouvoir l'adoption d'une norme unifiée de recharge rapide à plus un plus grand nombre de constructeurs

Contribuer à améliorer la certification par des tiers et le travail d'identification

D'après le CCS et les différentes marques impliquées comme Huawei, Xiaomi et Oppo, la norme UFCS sera adoptée par d'autres fabricants dans les semaines et mois à venir. L'une des premières certifications introduites concerne la recharge rapide 40W. Ensuite, il sera question de proposer la recharge rapide 65W.

Vous l'aurez compris, l'idée est surtout d'assurer la compatibilité de la charge rapide entre les différents fabricants. Bien entendu, ces puissances restent inférieures à celles proposées par les technologies de recharge rapide propriétaires de Xiaomi, Huawei ou Oppo, mais à termes, le but est d'augmenter progressivement la puissance offerte par la norme UFCS.

Source : Gizmochina