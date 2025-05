Changez le mot de passe de votre compte Netflix et Amazon Prime : des millions d’identifiants ont fuité

Des millions de mots de passe de comptes Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ et Max ont fuité. La France est loin d'être épargnée, il est peut-être temps de modifier votre mot de passe.

Alerte générale ! D'après un rapport de l'expert en cybersécurité Kaspersky, plus de 7 millions d'identifiants de comptes de plateformes de streaming, Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video en tête, sont compromis. Les services eux-mêmes n'ont pas été piratés, mais les noms d'utilisateur et mots de passe ont fuité dans le cadre de campagnes plus larges de vol d'identifiants, apprend-on. Le résultat est le même : vos identifiants se baladent peut-être dans la nature et peuvent être accessibles à n'importe qui, surtout que la France semble particulièrement touchée.

Avec 5 632 694 comptes compromis détectés, Netflix est de loin la plateforme la plus touchée. Ce n'est pas illogique, puisqu'il s'agit aussi de la plus populaire. Le Brésil est de loin le pays le plus concerné, suivi par le Mexique, l'Inde et la France. Les identifiants de 680 850 comptes Disney+ ont également été divulgués. Là encore, le Brésil et le Mexique sont les deux nations dans lesquelles le plus d'utilisateurs peuvent craindre pour la sécurité de leur compte. Viennent ensuite l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Des mots de passe Netflix, Prime Video et Disney+ ont fuité en masse

Les données qui ont fuité sont moins nombreuses dans le cas de Prime Video, Apple TV+ et Max. Mais on constate tout de même que la France est le troisième pays le plus touché pour Amazon Prime, derrière le Mexique et le Brésil, encore une fois, mais devant l'Inde et l'Italie.

“Ce qui commence par un mot de passe Netflix compromis peut rapidement se transformer en intrusion numérique plus vaste, en usurpation d'identité ou en fraude financière, surtout si les mêmes identifiants sont réutilisés sur plusieurs services”, alerte Kaspersky. La société recommande aux abonnés de ces plateformes de changer leur mot de passe et de s'assurer qu'aucune activité suspecte n'est associée à leurs comptes.

Il est aussi conseillé de souscrire un abonnement payant légitime et de télécharger les applications depuis les magasins officiels pour éviter les risques. Bien entendu, chaque compte doit disposer d'un mot de passe différent pour renforcer la sécurité. Un gestionnaire de mots de passe permet de générer des mots de passe robustes et de les enregistrer pour plus de praticité.