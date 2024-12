Changement de design important pour l’iPhone 17 Pro, le premier depuis l’iPhone 14 Pro

Entre un Dynamic Island à la taille réduite grâce à une nouvelle technologie optique et un bloc photo totalement redessiné à l'arrière, l'iPhone 17 Pro pourrait changer radicalement de look par rapport à ses prédécesseurs.

Depuis son introduction sur les iPhone 14 Pro, le Dynamic Island n'a pas vraiment évolué. Une nouvelle fuite nous apprend qu'Apple devrait opérer un changement de design important sur l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, avec un Dynamic Island plus petit, permettant d'augmenter la surface d'affichage de l'écran.

Partagée par la publication My Drivers, l'information aurait été confirmée auprès de plusieurs sources par l'entreprise Kuai Technology. On apprend qu'Apple passerait sur ces deux modèles d'iPhone, prévus pour la rentrée 2025, à une technologie de “metalens”, des lentilles constituées de nanoéléments permettant de rendre les optiques Face ID plus fines et plus légères, et donc de réduire la taille du Dynamic Island.

Un Dynamic Island rétréci et un nouveau bloc photo ?

Ces “metalens” ne fonctionnent pas de la même manière que les lentilles traditionnelles. Ces dernières utilisent la courbure de leur surface pour manipuler la lumière, alors que les “metalens” sont plates, limitant l'encombrement des optiques.

Nous nous dirigeons lentement vers la disparition pure et simple des capteurs Face ID visibles sur la façade des iPhone. À terme, Apple souhaiterait dissimuler les optiques sous l'écran. Nous avons déjà vu ce type de technologie sur quelques smartphones Android, mais celle-ci est encore loin d'être optimale. Elle ne devrait pas être prête pour les iPhone avant de longues années.

Après des iPhone 16 plutôt timides en nouveautés, il faudra surveiller cette nouvelle génération avec attention. On devrait voir arriver un nouveau modèle, plus fin et plus léger, pour remplacer l'iPhone Plus. Cet appareil, et peut-être d'autres modèles de la série iPhone 17, disposerait d'un tout nouveau bloc photo, avec les capteurs positionnées à l'horizontale, un peu à la manière de ce que fait Google avec ses Pixel. Depuis l'iPhone 11, les smartphones d'Apple sont reconnaissables par leur imposant et caractéristique bloc photo dans le coin supérieur gauche, ce changement constituerait une évolution de design majeure.

Source : My Drivers