Windows 11 est sur le point de révolutionner la barre des tâches

Windows 11 va apporter les Microsoft 365 Companions à la barre des tâches. Ceux-ci vont permettre d'accéder à des informations et des fonctionnalités de services comme l'explorateur de fichiers, le calendrier ou les contacts directement depuis la barre des tâches.

Si la barre des tâches s'est modernisée avec le passage de Windows 10 à Windows 11, on ne peut pas dire que celle-ci ait bénéficié d'une refonte en profondeur ou de nouvelles fonctionnalités chamboulant véritablement l'expérience. Lors de la conférence Microsoft Ignite 2024, l'éditeur a annoncé des changements importants pour cet élément d'interface primordial du système d'exploitation.

Pavan Davuluri, responsable de la division Windows et Surface au sein de Microsoft, a expliqué que Microsoft 365 Companions allait inclure les contacts, les fichiers et le calendrier directement dans la barre des tâches de Windows 11. Il ne s'agit ici pas de raccourcis, ce que nous avons déjà, mais plutôt de panneaux flottants affichant des contenus sans avoir à ouvrir d'application dédiée.

La barre des tâches de Windows 11 devient plus qu'un espace d'accès rapide

L'idée est d'obtenir des informations et d'interagir avec certains services de manière plus intuitive, sans perte de temps. Microsoft n'a pas détaillé le fonctionnement exact de cette fonctionnalité, mais elle devrait s'inspirer de ce qui existe déjà avec Phone Link (Mobile Connecté), qui permet de consulter les messages et appels récents, les notifications ou encore l'autonomie de la batterie du smartphone sans avoir à se rendre dans l'application Phone Link.

Microsoft Teams bénéficie aussi déjà d'une telle intégration à la barre des tâches, offrant quelques fonctionnalités depuis cet endroit sans avoir à basculer de fenêtre. Cela permet notamment d'activer ou de couper son microphone rapidement sans interrompre son activité en cours.

Présente à la Microsoft Ignite 2024, la publication The Verge précise qu'il n'a pas été communiqué si, à terme, l'expérience Microsoft 365 Companions sera accessible aux développeurs tiers afin d'améliorer l'intégration de toutes les applications à la barre des tâches. Certains logiciels offrent déjà quelques possibilités, comme le fait de mettre la lecture en pause ou de passer au morceau précédent ou suivant sur Spotify, mais l'ajout de nouvelles fonctions, et pour plus d'applications, ne peut présenter que des avantages pour l'utilisateur.

Source : The Verge