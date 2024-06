Cette trottinette électrique est dangereuse, renvoyez-la vite chez le fabricant !

La marque Dualtron, constructeur spécialisé dans les trottinettes électriques, vient de procéder au rappel de l'un de ses modèles phares. Distribué chez plusieurs revendeurs français comme la Fnac ou Boulanger, il présente des risques de chocs électriques et de chute.

Les rappels s'enchaînent ces dernières semaines. Le mois de juin a débuté avec le scandale des airbags défectueux de plusieurs modèles du groupe Stellantis, comme les Citroën C3 et C4, ou encore les DS4 et DS5. Au total, plus de 8 millions de voitures sont concernées par cette opération…

Dernièrement, Volvo a également procédé au rappel de plus de 70 000 EX30, son dernier SUV électrique. La faute à un gros problème logiciel qui fait passer le compteur de vitesse en mode test lors du démarrage du véhicule. Or, cet enchaînement de rappels se poursuit en ce mardi 18 juin 2024.

Cette trottinette électrique vendue chez la Fnac est dangereuse

En effet, la plateforme officielle Rappel Conso.gouv.fr vient de publier une nouvelle alerte. Elle concerne cette fois-ci des trottinettes électriques de la marque Dualtron. Plus précisément, si vous êtes propriétaire d'une Dualtron Mini SPECIAL 52V 13Ah, on vous invite impérativement à la remiser dans le garage quelques temps.

Pour cause, ce modèle représente d'après les dires du constructeur des risques de chocs électriques. Ce n'est pas tout, puisque “la machine présente une construction telle qu'il existe un risque de blessure/chute lors de son déplacement”.

Ajoutons que ce rappel concerne tous les trottinettes Dualtron Mini SPECIAL commercialisées entre le 22 septembre 2023 et le 31 décembre 2023. Pour savoir si la votre est impactée, la liste complète des numéros de séries rappelés est disponible ici. Pour le trouver, sachez qu'il est gravé sous la trottinette. Il est également inscrit sur l'emballage si vous l'avez encore.

Un retour pour réparation

Si votre deux-roues fait partie des malheureux élus, Dualtron vous invite à contacter au plus vite le service consommateur au 01 84 19 48 55. Un rendez-vous sera fixé pour renvoyer votre trottinette au constructeur pour réparation. Une fois le véhicule à l'atelier, les équipes de Dualtron comptent notamment :

remplacer le câble du chargeur par un câble de longueur de 2 mètres

désactiver le régulateur de vitesse

activer la fonction de démarrage au pas

ajouter une seconde couche d'isolant sur certaines câbles électriques

Concluons en précisant que ce rappel court jusqu'au 17 août 2024. Il faudra donc réagir rapidement si votre modèle est impacté.