Cette sonde va devenir l’objet le plus rapide jamais créé par l’homme en frôlant le soleil

Le jour de Noël, une sonde spatiale va accomplir un exploit sans précédent en frôlant le soleil à une vitesse record. Cette mission historique pourrait révolutionner notre compréhension de notre étoile et des phénomènes qui régissent l’univers.

Depuis des siècles, les étoiles fascinent les scientifiques et le grand public. Parmi elles, notre soleil, au centre du système solaire, intrigue particulièrement par son rôle essentiel dans la vie sur Terre. Malgré des avancées considérables, de nombreuses questions entourent encore cet astre. C’est notamment le cas de ses mécanismes qui chauffent son atmosphère au-delà de sa surface. Ces mystères stimulent les ambitions des chercheurs depuis des générations.

Cette année, un pas de géant sera franchi. La sonde Parker Solar Probe, lancée par la NASA en 2018, atteindra un record de proximité avec le soleil le jour de Noël. À une vitesse impressionnante de 690 000 km/h, elle s’approchera à seulement 6,1 millions de kilomètres de sa surface, un exploit jamais réalisé par une machine humaine. Cette mission marque une avancée majeure dans l’exploration spatiale.

La sonde Parker va battre deux records en s’approchant du soleil à 690 000 km/h

Conçue pour résister à des températures extrêmes grâce à son bouclier thermique de pointe, la sonde Parker Solar Probe explore le soleil depuis plusieurs années. Ce 24 décembre, lors de cette 22ᵉ orbite, elle battra deux records : celui de la plus grande vitesse jamais atteinte par un objet fabriqué par l’homme et celui de la plus grande proximité avec notre étoile. Ces données sont cruciales pour résoudre des mystères comme celui de la couronne solaire, une région où la température atteint plusieurs millions de degrés, bien plus chaude que la surface de notre astre lumineux.

Pendant ce survol, la sonde sera temporairement hors contact avec la Terre, concentrant tous ses efforts sur la collecte de données. Les premiers signaux de son retour sont attendus pour le 27 décembre, suivis d’une avalanche de découvertes en 2025. Cette mission, considérée comme un “laboratoire” pour comprendre d'autres étoiles, pourrait également avoir des applications concrètes sur Terre. Par exemple, en étudiant les éjections massives de plasma solaire, les chercheurs espèrent anticiper les tempêtes solaires qui peuvent perturber nos satellites et nos réseaux électriques.

Source : NASA