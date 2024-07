Ces mystérieuses explosions de particules solaires pourraient avoir un effet dévastateur sur la Terre

Si nous sommes souvent émerveillés par la beauté des aurores boréales, une étude récente révèle un aspect bien plus inquiétant de l'activité solaire, qui pourrait bien représenter un danger pour la Terre.

Des chercheurs ont découvert des preuves alarmantes que les événements extrêmes liés aux particules solaires pourraient constituer une menace importante pour la vie sur Terre en endommageant gravement la couche d'ozone qui protège notre planète. Ces événements de particules solaires, qui se produisent environ tous les mille ans, déclenchent de puissantes explosions de protons directement à partir de la surface du soleil.

Contrairement au vent solaire, plus courant, ces rafales de protons transportent une énergie immense et pénètrent plus profondément dans l'atmosphère terrestre. Les conséquences, décrites dans un nouvel article, pourraient être dévastatrices.

Ces explosions de particules sont une menace pour la Terre

Le champ magnétique terrestre sert de bouclier contre le rayonnement solaire. Toutefois, ce mécanisme de défense crucial n'est pas constant. Au cours du siècle dernier, le champ s'est affaibli de plus de 6 %, le pôle magnétique nord traversant le nord du Canada à une vitesse stupéfiante de 40 km par an. Plus inquiétant encore, les archives géologiques révèlent des périodes où le champ géomagnétique était extrêmement faible, voire totalement absent.

À l'aide de modèles informatiques sophistiqués de la chimie atmosphérique mondiale, les chercheurs ont simulé l'impact d'un épisode extrême de particules solaires. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats donnent à réfléchir. Un tel événement pourrait réduire les niveaux d'ozone pendant environ un an, augmentant ainsi le rayonnement UV nocif à la surface de la Terre.

Mais le scénario devient vraiment catastrophique si un épisode de protons solaires coïncide avec une période de faible champ magnétique. Dans ces conditions, les dommages causés à l'ozone pourraient persister durant six ans, augmentant les niveaux d'UV de 25 % et les dommages à l'ADN induits par l'énergie solaire jusqu'à un taux stupéfiant de 50 %.

Les implications de ces résultats vont au-delà des préoccupations immédiates en matière de santé. Les chercheurs suggèrent que les combinaisons passées de champs magnétiques faibles et d'événements solaires extrêmes pourraient avoir joué un rôle dans des événements majeurs de l'évolution. La disparition des Néandertaliens en Europe et l'extinction de la mégafaune marsupiale en Australie ont coïncidé avec une période de faible champ magnétique il y a environ 42 000 ans. Plus intrigant encore, l'origine des animaux multicellulaires et l'explosion cambrienne ont aussi été associées à des périodes de champs magnétiques faibles ou absents et à des niveaux élevés d'UV.

Heureusement, les événements extrêmes liés aux particules solaires restent rares, mais leur capacité à perturber la vie telle que nous la connaissons est indéniable. On espère donc que les scientifiques trouveront bientôt des solutions pour mieux nous protéger de ces explosions de particules solaires.