Cette sonde est officiellement l’objet le plus rapide jamais créé par l’Homme, sa vitesse est ahurissante

Le 12 août 2018, la NASA lance la mission “toucher le Soleil” en envoyant dans l'espace la Sonde Solaire Parker. Munie de tout un tas de capteurs et d'un bouclier thermique extrêmement résistant couplé à un système de refroidissement, son objectif et de s'approcher au plus près de l'astre situé au centre de notre système. En 2021, l'appareil y parvient en se mettant en orbite autour de la couronne solaire, la partie la plus externe de son atmosphère. Depuis, il enregistre des données tout en tournant à une vitesse très élevée.

Lors de son arrivée à destination, la sonde se déplace à plus de 531 000 km/h. Un record absolu pour un objet construit par l'Homme, mais qui ne tient pas bien longtemps. En novembre 2021, elle dépasse son propre exploit et s'approche des 587 000 kilomètres à l'heure. Ne sachant visiblement pas se contenter d'une telle allure, l'engin vient de nouveau de battre son propre record le 29 juin 2024, avec une vitesse enregistrée à 635 266 km/h exactement.

Pour parvenir à ce chiffre hallucinant, la Sonde Solaire Parker a une méthode bien précise. Tout en orbitant autour du Soleil, elle s'aligne avec l'orbite de la planète Vénus et se sert de la gravité de cette dernière comme d'un lance-pierre pour se propulser à nouveau, gagnant ainsi en vitesse. Pour vous donner une idée, voyager à un peu plus de 635 000 km/h permet de relier Londres à Los Angeles en 49 secondes.

Avant elle, le record de vitesse absolue pour un objet d'origine terrienne était détenu par une autre sonde appelée Helios, avec un peu plus de 252 000 km/h. L'an prochain, on estime que la Sonde Solaire Parker arrivera à dépasser les 692 000 km/h. La Tesla Model S Plaid peut aller se rhabiller.

Source : CNET