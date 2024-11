Ce pays a trouvé comment bloquer efficacement les sites pirates, mais des plateformes légitimes en pâtissent

Le Brésil continue de bloquer massivement les sites liés au piratage, ajoutant 250 domaines à sa liste. Avec près de 15 000 ressources ciblées, le pays adopte des méthodes de plus en plus intrusives pour limiter la diffusion de contenus illégaux.

Depuis quelques années, le Brésil s’est imposé comme l’un des pays les plus actifs en matière de lutte contre le piratage en ligne. Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont régulièrement contraints de bloquer des sites diffusant illégalement des films, des séries ou des événements sportifs. Avec plus de 13 100 domaines déjà bloqués, auxquels s’ajoutent 250 nouveaux cette semaine, le pays s’apprête à franchir un cap historique en atteignant les 15 000 ressources restreintes.

Parmi les sites ciblés, on trouve des géants du streaming comme 123Movies ou Multicanais, spécialisées dans la diffusion illégale de contenus en direct ou à la demande. Ces plateformes, qui reviennent régulièrement sous de nouveaux noms de domaine, compliquent les efforts des autorités pour maintenir un blocage durable. Dans certains cas, des sites légitimes comme Dan.com, une plateforme de revente de noms de domaine, se retrouvent également bloqués. Cela montre que les mécanismes utilisés manquent encore de précision.

Le Brésil teste des blocages au niveau des infrastructures Internet

Le gouvernement brésilien expérimente des techniques de blocage directement au niveau des routeurs centraux de l’Internet national. Cette méthode vise à rendre les restrictions plus difficiles à contourner, mais elle comporte des risques importants. Une erreur pourrait perturber l’accès à des services essentiels ou affecter des sites non liés au piratage. Actuellement, les tests montrent que le système est encore perfectible, notamment en termes de précision et de transparence.

Malgré ces efforts, le piratage continue de prospérer. Les gens utilisent des outils comme des VPN pour contourner les restrictions. Cela rend l’objectif de ces blocages difficile à atteindre. Cependant, des responsables de FAI estiment que la stratégie commence à porter ses fruits, avec une diminution de la satisfaction des utilisateurs de services pirates. Le Brésil semble prêt à poursuivre dans cette direction, visant à long terme le blocage de 30 000 sites ou plus, avec des techniques toujours plus intrusives et ambitieuses.

Source : torrentfreak