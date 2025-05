Cette planète similaire à la Terre a tout pour abriter la vie, à ce détail près que l’on ne soupçonnait pas

La recherche de planète capable d'abriter des formes de vie continue. Cette candidate potentielle a presque tout pour plaire, mais des simulations récentes montrent qu'elle manque de quelque chose d'assez inattendue.

Est-ce qu'un jour nous trouverons une planète semblable à la Terre ? C'est-à-dire à même de laisser s'épanouir des êtes vivants tels que ceux qui peuplent le globe. Cette quête dure depuis de très nombreuses années et souvent, les signes de vie que l'on croit découvrir se révèlent être de faux espoirs. Cela n'empêche pas les astronomes de persévérer, d'autant que l'on connaît plutôt bien les prérequis pour l'apparition de la vie désormais.

D'ailleurs, quels sont-ils ? Spontanément, nous pensons à la présence d'eau, que de nombreuses exoplanètes pourraient abriter. Il faut également une source de chaleur suffisante et bien équilibrée, ni trop chaude, ni trop froide. Chez nous, c'est le Soleil qui s'en charge, aussi il faut trouver des planètes non seulement en orbite autour d'un astre similaire, mais également à bonne distance pour atteindre des températures idéales. Et puis on trouve un autre élément qui semblera étonnant pour beaucoup : la présence d'éclairs.

Il manquerait un détail pour que cette planète semblable à la Terre puisse renfermer de la vie

Même si nous n'en sommes pas sûr à 100 %, la communauté scientifique s'accorde à dire que la vie telle que nous la connaissons ne peut apparaître sans éclair. Capable d'atteindre presque 30 000° Celsius, il s'agit en effet de l'une des rares sources d'énergie qu'une planète peut utiliser pour créer des composés chimiques complexes.

Quand l’atmosphère terrestre ne contenait pas encore d'oxygène, on pense que la foudre a participé à la création de composés prébiotiques, des molécules nécessaires à la constitution des protéines. Autrement dit : si une planète veut être candidate à la vie, il faut qu'elle puisse produire des éclairs, en plus de remplir les autres conditions.

À partir de là, les chercheurs de l'Université de Bristol au Royaume-Uni se sont penchés sur les astres tels que Proxima b. Cette exoplanète se trouve dans le système planétaire le plus proche de notre système solaire : Alpha du Centaure.

Proxima b fait à peu près la taille de la Terre et elle est pile à la bonne distance de son “Soleil” (une naine rouge en réalité) pour abriter de l'eau à l'état liquide. En revanche, elle affiche très certainement une rotation synchrone, c'est-à-dire qu'elle présente toujours le même côté à son étoile. Comme la Lune avec la Terre. Il faut donc savoir si la foudre peut naître sur une telle planète.

L'exoplanète Proxima b produit des éclairs, mais il y a un mais

Les simulations montrent que oui, on peut observer des tempêtes avec des éclairs sur une planète à la rotation synchrone. Le souci, c'est qu'elles sont bien différentes de celles que l'on connaît sur Terre. Sur l'ensemble du globe, on compte environ 100 éclairs par seconde. Sur une exoplanète comme Proxima b, beaucoup moins. Une différence qui s'explique par celle de la pression atmosphérique : plus elle est faible, comme sur Proxima b, moins les nuages orageux arrivent à se former.

À cela s'ajoute une autre particularité. Comme seule une partie de l'exoplanète est éclairée, les éclairs se concentrent dans cette zone. Or elle pourrait être trop chaude pour que la vie y voit le jour, sans mauvais jeu de mots. Enfin, si l'étude montre que la production d'éclairs est possible, rien ne garantit qu'ils seront suffisamment nombreux pour déclencher les même processus que chez nous. Dommage pour celles et ceux qui espéraient quitter la Terre avant qu'elle devienne totalement inhabitable.