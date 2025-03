Cette nouvelle intelligence artificielle veut révolutionner la recherche scientifique en rendant ses résultats plus simples à comprendre

Des chercheurs australiens ont développé un outil d’intelligence artificielle inédit. Il pourrait accélérer la découverte scientifique en générant des hypothèses à partir de vastes quantités de données. Cette technologie promet d’assister les scientifiques tout en rendant les analyses plus transparentes.

L’intelligence artificielle transforme déjà de nombreux domaines, de la médecine à l’industrie en passant par la recherche. Son utilisation pour accélérer les découvertes scientifiques reste cependant encore limitée. Les chercheurs doivent souvent analyser de gigantesques bases de données et interpréter des résultats complexes. Une nouvelle IA pourrait leur offrir un soutien inédit dans ce processus.

Une équipe de chercheurs australiens, dirigée par l’université Monash, a mis au point LLM4SD (Large Language Model for Scientific Discovery). Cet outil open source utilise un modèle de langage avancé pour analyser des publications scientifiques, interpréter des données et formuler des hypothèses. Son fonctionnement rappelle celui de ChatGPT, capable de comprendre et de générer du texte à partir d’un immense volume d’informations. Mais celui-ci va plus loin en appliquant ces capacités à la recherche scientifique et en expliquant ses conclusions, ce qui le rend plus transparent et plus fiable que les modèles classiques.

L’IA LLM4SD améliore la recherche scientifique en rendant les résultats plus compréhensibles

LLM4SD a été testé sur 58 tâches de recherche dans des domaines comme la physiologie, la chimie physique, la biophysique et la mécanique quantique. Les résultats sont impressionnants : l’IA a surpassé les modèles traditionnels en améliorant de 48 % la précision des prédictions sur les propriétés quantiques des matériaux. Son principal avantage réside dans sa capacité à détailler son raisonnement, évitant ainsi l’effet “boîte noire” des algorithmes classiques. Cela permet aux scientifiques de mieux comprendre et valider les conclusions proposées.

Contrairement aux approches basées uniquement sur l’apprentissage automatique, LLM4SD ne remplace pas les outils existants, mais les améliore. Il agit comme un assistant scientifique capable de synthétiser des connaissances et d’apporter des explications claires. Selon ses créateurs, cette IA pourrait transformer la manière dont les chercheurs abordent les découvertes, en leur faisant gagner du temps et en ouvrant la voie à de nouvelles avancées. Cette technologie marque une étape importante vers une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle dans la recherche scientifique.

Source : arXiv:2310.07984