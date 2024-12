Cette nouvelle campagne de phishing utilise Word pour contourner les mesures de protection de votre PC, voici comment

Les cybercriminels innovent sans cesse pour tromper les systèmes de sécurité. Récemment, une campagne de phishing a été détectée, exploitant des fichiers Word intentionnellement endommagés. Cette méthode leur permet de passer outre les protections habituelles et de piéger les utilisateurs.

Les attaques par phishing se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées. Ces campagnes visent à voler des informations sensibles, comme les identifiants de connexion ou des données bancaires. Par exemple, une récente alerte a révélé qu’un simple courriel pouvait installer un malware indétectable sur un PC Windows en utilisant une machine virtuelle. Les cybercriminels redoublent d’efforts pour contourner les protections et tromper les utilisateurs, souvent avec des approches ingénieuses et inattendues.

La dernière méthode découverte illustre parfaitement cette tendance. Des hackers envoient des courriels contenant des pièces jointes, présentées comme des documents liés à des avantages ou primes d’employés. Ces fichiers portent des noms comme « Annual_Benefits_&Bonus_for[nom] », suffisamment génériques pour attirer l’attention. À l’ouverture, Word signale que le fichier est corrompu et propose de le réparer automatiquement. Ce processus banal cache pourtant un piège bien pensé.

Cette campagne de phishing exploite les documents Word récupérables pour voler vos identifiants

Une fois réparés par Word, ces fichiers affichent un document visiblement légitime, avec un QR code incitant à le scanner pour obtenir plus d’informations. Cependant, ce dernier redirige les victimes vers une fausse page de connexion Microsoft. Ce site frauduleux, soigneusement conçu, a pour but de récolter les identifiants de l’utilisateur. Cette méthode est d’autant plus efficace que les fichiers corrompus n’intègrent pas de code malveillant, ce qui leur permet d’échapper à la détection des antivirus et des logiciels de sécurité.

Ce type d’attaque s’ajoute aux nombreuses tentatives visant les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11. Pour se protéger, il est crucial de ne jamais ouvrir de fichiers provenant d’expéditeurs inconnus ou inattendus. Il est aussi recommandé d’activer des mesures de sécurité renforcées, comme l’analyse renforcée des pièces jointes et l’authentification à deux facteurs. En cas de doute, contactez directement l’expéditeur pour vérifier l’authenticité du message. La vigilance est essentielle pour éviter de tomber dans ce type de piège.

Source : Bleeping Computer