Cette arnaque permet de voler votre salaire, surtout si vous êtes en télétravail

Une escroquerie gagne rapidement en popularité avec l'essor du télétravail. Grâce à elle, les arnaqueurs peuvent détourner votre salaire et le faire virer sur un compte à l'étranger.

Malgré le chaos qu'elle a provoqué dans le monde, la pandémie de 2020 a eu un bon côté : l'essor du télétravail. Non pas qu'il s'agisse d'un mode de fonctionnement idéal pour tous, mais au moins il est beaucoup plus admis qu'à l'époque. Avec lui sont malheureusement arrivés de nouvelles formes de fraudes. Certaines, très sophistiquées, font appel à l'intelligence artificielle, mais pas la peine d'aller aussi loin pour soutirer de l'argent aux honnêtes gens.

Sur sa sa page Facebook, la Gendarmerie du Gard met en garde contre une escroquerie en forte augmentation depuis quelques temps, favorisée par le recours de plus en plus important au télétravail. Menée à bien, elle permet au criminel de voler votre salaire sans même que vous le sachiez. La technique est finalement assez simple quand on l'analyse. Techniquement, tous les salariés travaillant depuis leur domicile, à plein temps ou non, sont visés.

Comment des escrocs peuvent récupérer votre salaire si vous êtes en télétravail

Ici, même si le salarié est la victime finale, la cible est bien l'employeur. Le malfrat va le contacter en se faisant passer pour vous après avoir récupéré des informations vous concernant (par piratage ou simplement en fouillant sur Internet). Il prétexte alors un besoin urgent de changer les coordonnées bancaires pour le virement du salaire.

Si la personne contactée s'exécute, le piège se referme. En général, la prise de conscience se fait quand l'employé appelle pour savoir pourquoi il n'a pas été payé. Le compte fourni par l'escroc se situe à l'étranger et il est extrêmement difficile de récupérer la somme perdue. Pour se prémunir de la fraude, la Gendarmerie du Gard donne la seule solution à appliquer : exiger que ce type de démarche se fasse en présentiel. Cela vaut aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, alors n'hésitez pas à interpeller votre entreprise à ce sujet au besoin.