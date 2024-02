Le gestionnaire de mots de passe Proton Pass débarque sur Windows

Proton Pass, gestionnaire de mots de passe jusque là réservé aux navigateurs Web, se dote d'une version pour Windows. Au programme : une expérience utilisateur améliorée et un mode hors ligne, entre autres.



La tendance à beau être à leur remplacement par les passkeys, les mots de passe sont encore très largement utilisés pour protéger l'accès à nos données. Vous le savez depuis le temps qu'on le répète : il ne faut pas utiliser des sésames trop faciles à trouver tels que votre date de naissance ou encore 123456789. Et comme il faut aussi éviter d'utiliser deux fois le même mot de passe pour deux services différents, le plus simple est de se servir d'un gestionnaire de mots de passe. Un coffre-fort pour lequel vous avez seulement besoin de retenir la combinaison qui l'ouvre, ou mot de passe maître.

Proton Pass est l'un de ces gestionnaires. Si vous ne la connaissez pas déjà, Proton est une entreprise proposant des équivalent aux programmes de Google ou Apple : un client mail avec Proton Mail, un espace de stockage en ligne avec Proton Drive… Leur particularité est de mettre l'accent sur le respect de la vie privée des utilisateurs et sur la protection de leurs données. La plupart des services de Proton possède ainsi une version Web, mais aussi une version Windows qui permet leur utilisation en mode hors ligne, sans échange avec Internet. Il manquait Proton Pass à la liste et c'est désormais chose faite.

Proton Pass gère vos identifiants de connexion directement sur Windows désormais

Le gestionnaire Proton possède les fonctionnalités qu'on attend d'un tel programme. Il stocke tous vos identifiants bien sûr, génère des mots de passe forts en fonction des critères choisis et complète automatiquement les champs dans lesquels il faut les entrer. L'un des avantages de Proton Pass est le création d'alias de votre adresse mail. Au lieu de fournir votre véritable mail à un service pour s'y inscrire, vous vous servirez d'un autre, unique, qui transfèrera les messages à la vraie adresse. En cas d'attaque, c'est l'alias qui encaisse, protégeant l'originale.

Proton Pass s'invite donc sur Windows et en profite pour proposer une interface affinée. Le mode hors ligne garantit l'accès à vos informations même sans connexion, mais il est disponible uniquement pour les personnes ayant souscrit l'abonnement Proton Pass Plus ou Unlimited. Une version pour macOS et Linux arrivera plus tard dans le courant de l'année 2024.