Cette marque de smartphones offre une garantie à vie pour en finir avec un problème d’écran gênant

Une célèbre marque de smartphones prend des mesures pour rassurer ses utilisateurs face à un problème récurrent. Les écrans affectés par des lignes vertes seront désormais remplacés gratuitement à vie.

Depuis plusieurs années, certains smartphones OnePlus équipés d’écrans OLED, comme les OnePlus 8 Pro, OnePlus 9 et même le récent OnePlus 12, rencontrent un problème récurrent : des lignes vertes apparaissent sur ce dernier, et elles rendent l’appareil difficile à utiliser. Ce défaut, qui touche également parfois des appareils d’autres marques comme Samsung, a généré de nombreuses plaintes. Face à l’ampleur de la situation, le fabricant avait commencé par remplacer gratuitement les écrans défectueux sous certaines conditions. Désormais, la marque va plus loin avec une garantie à vie pour tous ses appareils, passés et futurs.

Baptisé “OnePlus Green Line Worry-Free Solution” (Solution sans souci pour les lignes vertes de OnePlus), ce programme garantit un remplacement gratuit des écrans touchés par ce problème, quelle que soit la date d’achat du smartphone. Cette garantie s’applique à tous les modèles OnePlus existants et à venir, y compris le très attendu OnePlus 13. En cas d’indisponibilité des pièces pour des modèles plus anciens, la société propose même des bons de réduction pour l’achat d’un nouveau téléphone. Cette démarche vise à rassurer les utilisateurs actuels tout en en attirant de nouveaux.

OnePlus propose une garantie à vie contre les lignes vertes en Inde

Pour l’instant, cette garantie à vie est disponible uniquement en Inde, où la majorité des cas ont été signalés. OnePlus explique que les conditions climatiques extrêmes, comme la chaleur et l’humidité en Asie du Sud, favorisent l’apparition de ce problème. Les utilisateurs en Europe et aux États-Unis devront quant à eux se contenter des garanties classiques, généralement limitées à un ou deux ans selon la région.

OnePlus affirme également avoir modifié ses processus de fabrication pour réduire les risques d’apparition des lignes vertes. Les nouveaux écrans sont désormais scellés avec un matériau amélioré, le PVX, conçu pour empêcher l’infiltration d’oxygène et d’humidité. Par ailleurs, la marque soumet ces derniers à des tests rigoureux, incluant des températures allant jusqu’à 85°C, afin d’en garantir la durabilité. Avec ces efforts et sa nouvelle garantie, la société espère regagner la confiance des utilisateurs et tourner la page sur ce problème persistant.