Cette petite lune de la planète Uranus qui pourrait cacher les traces d’un ancien océan, ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude des mondes glacés

Une des petites lunes d’Uranus pourrait avoir abrité un vaste océan sous sa surface glacée. Des observations récentes révèlent des indices fascinants qui suggèrent qu’il pourrait même en rester des traces aujourd’hui.

De plus en plus de lunes de notre système solaire dévoilent des secrets enfouis sous leur surface. Des corps comme Europe, lune de Jupiter, ou Encelade, satellite de Saturne, sont désormais reconnus pour leurs océans internes potentiels. Ces mondes cachés suscitent l’intérêt des scientifiques qui se tournent aujourd’hui vers des lunes plus éloignées, comme celles de la planète Uranus, située à plus de deux milliards de kilomètres de la Terre.

D’après de nouvelles recherches basées sur des images de la sonde Voyager 2, envoyée en 1977 pour explorer les planètes lointaines, Miranda, l’une des petites lunes glacées d’Uranus, pourrait elle aussi avoir abrité un océan sous sa surface gelée. Des chercheurs ont observé des caractéristiques géologiques uniques sur la surface de cette dernière. Comme la présence des crêtes et des fissures profondes, qui pourraient résulter d’une ancienne activité interne provoquée par un océan souterrain.

Des indices suggèrent la présence d'un ancien océan sous la surface de la lune Miranda

En analysant les données de Voyager 2, les scientifiques ont simulé plusieurs modèles pour comprendre la structure interne de Miranda. Ils ont découvert qu’un océan, situé à environ 30 kilomètres sous la glace, pourrait expliquer les motifs et tensions visibles sur sa surface. Ce dernier, profond d’environ 100 kilomètres, aurait existé il y a entre 100 et 500 millions d’années. Malgré sa petite taille — un rayon de seulement 235 kilomètres — cette lune aurait alors eu un océan occupant presque la moitié de son volume total.

Les chercheurs pensent que les forces gravitationnelles entre Miranda et d’autres lunes d’Uranus auraient généré suffisamment de chaleur par friction pour maintenir cet océan liquide. Cependant, après être sortie de cette synchronisation orbitale, celle-ci aurait perdu cette source de chaleur qui a ensuite entraîné la congélation progressive de l’océan. Les scientifiques espèrent qu’une mission future permettra de confirmer la présence d’un océan en examinant plus en profondeur cette mystérieuse lune d’Uranus qui nous offre de nouvelles perspectives sur les mondes cachés de notre système solaire.

Source : Constraining Ocean and Ice Shell Thickness on Miranda from Surface Geological Structures and Stress Modeling