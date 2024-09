Cette innovation pourrait transformer la recharge des véhicules électriques en ville

La recharge des véhicules électriques est parfois compliquée, notamment dans les zones où l'installation de bornes est difficile. Une nouvelle technologie promet de changer la donne en offrant une solution pratique et écologique, idéale pour les espaces urbains denses.

La transition vers les véhicules électriques est en pleine expansion. Mais l'un des principaux obstacles reste l'accès à des infrastructures de recharge, notamment dans les grandes villes. Alors que les propriétaires de maisons bénéficient d'un accès facile à des solutions de recharge à domicile, les habitants des zones urbaines doivent souvent se tourner vers des bornes publiques, parfois rares et coûteuses à installer. Pour ces citadins, leur installation de dans les espaces denses est encore plus complexe, car elles nécessitent parfois de lourds travaux.

Pour répondre à cette problématique, l'entreprise américaine Beam Global, spécialisée dans les infrastructures d’énergie renouvelable, a développé un lampadaire un peu spécial. Ce dernier est équipé de panneaux solaires, d’une éolienne et d'une batterie de 15 kWh. Ce système permet de remplacer les éclairages traditionnels par des unités capables de produire et de stocker de l’énergie tout en rechargeant des véhicules électriques. Ils sont conçus pour être installés dans des endroits où les bornes de recharge conventionnelles sont difficiles à implanter, comme dans les rues étroites ou les parkings urbains.

Ces lampadaires peuvent recharger jusqu'à 350 km aux véhicules électriques

Ces nouveaux lampadaires solaires peuvent fournir jusqu’à 350 kilomètres d’autonomie par jour grâce à sa combinaison de panneaux solaires, éolienne et batterie. Leur capacité à produire et stocker de l'énergie renouvelable en fait une solution adaptée aux centres urbains où les bornes de recharge classiques sont difficiles à installer. Ils fonctionnent de manière autonome et ne nécessitent pas de connexion directe au réseau électrique, ce qui réduit leurs coûts de mise en place.

Leur prix n'est pas encore communiqué, mais l'entreprise affirme que ces lampadaires seront plus économiques à installer que les bornes de recharge traditionnelles. En plus d'être une solution plus durable, ils n'occupent pas d'espace supplémentaire sur les trottoirs. Ils devraient être déployés dans certaines villes des États-Unis et d'Europe d'ici la fin de l'année. Si le test est concluant, leur utilisation pourrait s'étendre rapidement à d'autres zones à forte demande.