Cette invention révolutionnaire permettra de communiquer par la pensée avec l’aide de l’IA

Une startup nommée UnBabel a présenté un casque révolutionnaire qui préfigure les interfaces dopées à l’IA du futur. Il permettra véritablement de communiquer par la pensée.

Vasco Pedro, le PDG de UnBabel, une entreprise spécialisée dans la traduction qui fait toujours plus appel à l'intelligence artificielle estime que « nous sommes en train d’assister à la création d’un “uber cortex”, qui sera alimenté par l’intelligence artificielle et qui existera en dehors de votre cerveau biologique ». Ils ont donc commencé à « étudier les interfaces cerveau-communication », ce qui les a amenés à une invention appelée Halo.

Une personne portant une interface physique en e-Skin qui mesure les réponses électriques de son système musculaire et nerveux, utilise une application mobile reliée à un hub qui aiguille les communications entre une IA telle que ChatGPT-4 et l’utilisateur. L’idée est de créer un grand modèle de langage sur mesure capable de faire la corrélation entre un ensemble de signaux électriques et des mots auxquels pense le porteur du dispositif.

Cette application mobile dopée à l’IA permettra de communiquer par la pensée

Une telle invention serait bien évidemment utile aux personnes souffrant de troubles du langage ou qui ne peuvent pas taper sur un clavier. Les outils actuellement mis à la disposition de ces utilisateurs sont le plus souvent encombrants, donc les applications pour une interface plus petite et non invasive, à l’inverse de la puce Neuralink qu’Elon Musk veut implanter dans le cerveau humain, seraient bien plus nombreuses.

Halo vocalise les messages reçus à travers des oreillettes, des AirPods Pro 2, par exemple, puis interprète les pensées du porteur, en « faisant correspondre sa réponse physique à un mot, en le faisant valider, toujours par l’intermédiaire d’une voix dans les écouteurs, pour ensuite envoyer la réponse par texte ». Malgré les progrès fulgurants accomplis par l’IA, la détection de mots de Halo est encore trop lente pour être exploitable par le grand public. Selon M. Pedro, « quand le dispositif de Stephen Hawking lui permettait de vocaliser deux mots par minute, Halo en sort déjà 20 ». L’objectif pour être commercialisable est fixé à 80. Mais selon les inventeurs, arriver à une vitesse de 150 mots par minute débloquerait des capacités « surhumaines ».