Cette fonctionnalité très appréciée sur Mac est accessible sur Windows grâce aux PowerToys, ne passez pas à côté

Les PowerToys de Microsoft possèdent une option très pratique que les utilisateurs de Mac connaissent bien et qui peut vite devenir indispensable à certains. Voici de quoi il s'agit.

Windows partage un point commun avec les systèmes d'exploitation mobiles que sont iOS et Android. Quel que soit ce que vous cherchez à faire avec, il y a forcément une application pour ça. sauf cas très particulier, quelqu'un a déjà pensé à développer le logiciel qui répond précisément à ce que vous aviez en tête. Et pas besoin de fouiller parmi ceux que proposent les éditeurs tiers. Microsoft met à disposition gratuitement un ensemble d'outils réunis dans l'utilitaire PowerToys.

Disparus au début des années 2000 puis ressuscités avec Windows 10, les PowerToys proposent tout un tas d'options dont certaines se révèlent parfois indispensables. À l'heure où nous écrivons ces lignes, on en dénombre pas moins de 27 : configurer rapidement des espaces de travail, extraire du texte depuis une image, ouvrir un programme ou un site Web avec un raccourci clavier… Tout est possible ou presque. Et dans la liste, on trouve quelque chose dont les utilisateurs de Mac se servent tous les jours.

Les PowerToys proposent une fonction très pratique tout droit sortie de macOS

Simplement appelée Aperçu (Peek en version originale), il s'agit du Coup d'œil de macOS, c'est-à-dire la possibilité de voir l'aperçu d'un fichier sans avoir à l'ouvrir via le programme correspondant. Pas besoin de lancer Photos de Windows pour vos images, ou votre traitement de texte pour un fichier texte. Il suffit de sélectionner le document et d'utiliser le raccourci Ctrl + Espace par défaut, ou un autre que vous aurez configuré.

Le gros avantage d'Aperçu, c'est qu'il fonctionne avec de nombreux types de fichiers, y compris des formats peu courants comme ICO, WebP ou SVG, voire de l'audio. Son plus gros point faible est qu'il ne prend pas en charge les formats propriétaires comme ceux de Microsoft Office. Avec un .doc ou .xls, vous obtiendrez seulement les métadonnées telles que la taille du document et la date de sa dernière modification. Les PowerToys sont à télécharger directement depuis le Microsoft Store.