Cette extension VPN est l’une des plus puissantes, et elle est maintenant gratuite

L'extension de navigateur Proton VPN devient accessible à tous. Elle offre un moyen simple et gratuit de sécuriser sa navigation et de contourner la censure en ligne.

Les VPN, ou réseaux privés virtuels, sont des outils essentiels pour sécuriser sa connexion internet. Ils permettent de chiffrer les données échangées en ligne. Ils rendent ainsi la navigation plus sûre et plus privée. En outre, ils offrent la possibilité de contourner les restrictions géographiques et la censure imposée par certains gouvernements, garantissant ainsi un accès libre à l’information.

Proton VPN, issu de la même équipe qui a créé ProtonMail, est un VPN largement utilisé pour protéger la vie privée et contourner les restrictions sur internet. L’extension de navigateur Proton VPN, compatible avec les navigateurs basés sur Chrome et Firefox, était auparavant réservée aux abonnés payants. Désormais, elle est accessible à tous gratuitement, dans le cadre du plan Proton Free. Selon la société, cette initiative répond à une demande croissante de la communauté Proton, surtout dans les pays où l'accès à l'information est souvent limité par des régimes autoritaires.

L'extension de Proton VPN permet de simplifier l’accès à un internet sécurisé gratuitement

L’extension de navigateur Proton VPN offre plusieurs fonctionnalités intéressantes :

Connexion en un clic : Sécurisez votre connexion internet directement depuis votre navigateur, sans installer l'application complète.

: Sécurisez votre connexion internet directement depuis votre navigateur, sans installer l'application complète. Protection contre la censure : Contournez les restrictions en ligne dans les pays où les VPN sont souvent bloqués sur les magasins d'applications.

en ligne dans les pays sur les magasins d'applications. Compatibilité : Fonctionne avec tous les navigateurs basés sur Chromium (Chrome, Brave, Edge) et Firefox (LibreWolf, Waterfox).

(Chrome, Brave, Edge) et (LibreWolf, Waterfox). Séparation des connexions : Protégez votre navigation sans affecter les autres applications sur votre appareil.

Jusqu’à 10 connexions simultanées : Les utilisateurs payants peuvent utiliser l'extension dans plusieurs navigateurs différents, chacun connecté à un serveur distinct.

L'extension de navigateur Proton VPN permet de chiffrer le trafic internet de manière simple et efficace. Par exemple, un utilisateur peut sécuriser sa navigation tout en utilisant d'autres applications avec leur adresse IP locale. Ce type de solution est particulièrement utile pour contourner les restrictions géographiques ou accéder à des contenus bloqués dans certaines régions. Avec cette extension gratuite, Proton rend ces outils plus accessibles à tous, indépendamment des contraintes techniques ou financières.