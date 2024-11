Google Chrome : ce nouveau malware contourne le chiffrement des cookies

Un nouveau logiciel malveillant baptisé Glove Stealer vient d'être découvert par les chercheurs de Gen Digital, capable de contourner le système de chiffrement Application-Bound de Google Chrome pour dérober des informations sensibles. Cette découverte inquiétante révèle une menace émergente dans le paysage de la cybersécurité.

Développé en .NET, ce nouveau malware se distingue par sa relative simplicité et son absence de mécanismes de protection sophistiqués. Il se propage principalement via la chaîne d'infection ClickFix, utilisant des fenêtres contextuelles frauduleuses qui simulent la détection de virus.

Les capacités de Glove Stealer sont particulièrement étendues. Le logiciel malveillant cible non seulement Chrome, mais aussi d'autres navigateurs basés sur Chromium comme Edge, Brave et Opera. Il peut extraire une multitude de données sensibles : cookies, informations de portefeuilles cryptographiques, jetons d'authentification à deux facteurs de Google et Microsoft, ainsi que les données de gestionnaires de mots de passe populaires comme Bitwarden et LastPass.

Le malware veut voler toutes vos données personnelles

« Au-delà du vol de données privées des navigateurs, le malware tente d'exfiltrer des informations sensibles depuis plus de 280 extensions de navigateur et 80 applications installées localement », expliquent les chercheurs de Gen Digital. Ces cibles incluent principalement des portefeuilles cryptographiques, des authentificateurs 2FA et des clients de messagerie.

Cette découverte intervient quelques mois seulement après le lancement par Google de Chrome 127 en juillet 2024, qui introduisait le chiffrement Application-Bound. Cette fonction était censée garantir que les données sensibles stockées par les sites web ne soient accessibles que par des applications spécifiques sur un appareil.

Pour contourner cette protection, Glove Stealer exploite le service Windows IElevator de Chrome, nécessitant toutefois des privilèges administrateur pour fonctionner. Bien que cette approche soit considérée comme basique par les experts, elle démontre la vulnérabilité persistante des systèmes de protection des données.

Cette nouvelle menace s'ajoute à une liste croissante de logiciels malveillants capables de contourner les mesures de sécurité de Chrome. On assiste toujours à une course permanente entre les développeurs de sécurité et les cybercriminels. Google tente tant bien que mal d’améliorer régulièrement les défenses de son navigateur, notamment avec la récente mise à jour 130, mais certains pirates arrivent toujours à passer entre les mailles du filet.