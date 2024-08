Cette console a été l’un des échecs les plus cuisants de l’histoire du jeu vidéo, mais Nintendo en a tiré les leçons pour donner vie à la Switch

Avec la Wii U, Nintendo pensait réitérer le succès de la Wii en proposant une console au concept fort. Malheureusement, la firme japonaise s’est embourbée dans une communication floue et les problèmes techniques, ce qui a conduit à un échec retentissant. Elle en a tiré les leçons pour sortir plus tard la Switch, l’une de ses machines les plus populaires de son histoire.

En 2008, Nintendo décide de capitaliser sur l’écosystème de la Wii, l’un de ses gros plus succès de tous les temps, pour créer sa nouvelle console. Soucieux de privilégier le plaisir de jeu à la technique, les ingénieurs décident d’optimiser le concept de la précédente machine en instaurant l’idée d’une manette ingénieuse.

Katsuya Eguchi, créateur de la série Animal Crossing et producteur de Wii Sports et Wii Sports Resort, est alors propulsé à la production des multiples jeux du système : « Pour présenter la Wii U, la première chose dont je parlerais serait évidemment la nouvelle manette avec un écran intégré, le Gamepad Wii U. Là où on jouait autrefois uniquement avec l’écran de télévision, on peut désormais jouer avec le téléviseur et un deuxième écran entre les mains. Quand je décris la console, j’aime aussi illustrer cela en disant que le téléviseur du salon est un objet autour duquel on se rassemble, un écran unique que l’on se partage, mais que l’écran du Gamepad Wii U peut servir d’écran individuel pour chacun. C’est vraiment stimulant quand on pense à la possibilité de créer de nouveaux jeux ou à des façons de jouer totalement inédites. » Le concepteur japonais est alors enthousiaste et imagine que de nombreux concepts géniaux vont émerger avec cette façon de jouer asymétrique. Malheureusement, les choses vont prendre une tournure qui rappelle étrangement l’erreur de communication autour de la Xbox One…

La Wii U, console ou accessoire ?

Désireuse de faire revenir les fans de la première heure (qui avaient, pour certains, succombés aux charmes de la haute définition chez la concurrence), Nintendo a tâtonné de nombreux mois et les débats, parfois houleux, se sont multipliés en interne. Cela a finalement abouti à la Wii U (anciennement Wii HD, Wii 2 ou plus connu sous son nom de code Project Café), une console hybride qui aurait mérité meilleure réception. Présentée en lors de l’E3 2011, la Wii U est prometteuse, mais Nintendo va malheureusement commettre une grossière erreur.

En choisissant de se focaliser sur la manette avec écran intégré et en délaissant la machine en elle-même, le constructeur japonais fait naître de réelles incompréhensions dans le public. Personne ne sait réellement s’il s’agit d’une manette spéciale pour la Wii, d’une Wii nourrie à la haute définition ou d’une nouvelle console. Le flou est total ! L’autre problème provient de l’absence de jeux fédérateurs et d’une technologie qui est, certes, intéressante, mais certainement pas révolutionnaire à l’heure des tablettes et autres smartphones. Les marchés boursiers ne s’y trompent d’ailleurs pas et voient l’action de Nintendo dégringoler.

Wii will rock U

Lors de sa sortie à la fin de l’année 2012, la Wii U tente d’appâter les fans de Nintendo en affichant un catalogue de lancement conséquent : New Super Mario Bros. U, ZombiU, Nintendo Land, Assassin’s Creed III, Mass Effect 3, Sonic & All-Stars Racing Transformed, etc. C’est pas mal du tout, mais ça manque d’un véritable nouveau Mario et Zelda. En réalité, le mal est d’autant plus profond qu’il y a une véritable incompréhension entre la maison-mère japonaise et sa branche américaine. Pire, les critiques s’étendent même jusqu’à dans certaines sphères de la compagnie japonaise. Dès la première année, le constat est sans appel, les ventes ont du mal à décoller et Nintendo se voit dans l’obligation d’abaisser drastiquement ses prévisions. Indiscutablement, le nom Wii U et la communication axée sur la manette ont fait très mal.

Au lieu de convaincre les joueurs, la Wii U les endort et beaucoup s’en détournent complètement, la faute à une manette qui se déconnecte dès qu’on s’éloigne de la console, à des jeux moins fédérateurs qu’escomptés (les éditeurs tiers se sont progressivement désolidarisés de la machine) et surtout à des concepts prometteurs (la partie de cache-cache de Nintendo Land notamment) qui se compteront sur les doigts d’une main. Avec 13,5 millions de consoles écoulées, la Wii U est abandonnée au tout début de l’année 2017, soit quatre ans après sa sortie. Loin d’être inintéressante, elle n’a pas résisté au raz-de-marée de la PlayStation 4 et la Xbox One. En revanche, son existence fut vitale pour la suite des aventures de Nintendo.

Des erreurs naissent de grands destins

L’épisode de la Wii U va en effet être bénéfique à Nintendo. Comme l’explique l’ancien président de Nintendo of America, le très charismatique Reggie Fils-Aimé, cet évènement a été un tremplin pour la console à succès du moment : « Les retours que l’on a eus des consommateurs, c’est que le principe d’une tablette sur laquelle on peut jouer, tout en ayant la possibilité de jouer sur une télé si on le souhaite, était vraiment séduisant. Mais les gens nous disaient ‘’Je veux jouer sur cette tablette, mais quand je m’éloigne de la télé de 10m, elle se déconnecte.’’ Les joueurs détestent poser la manette, il fallait donc que l’on propose quelque chose pour répondre à cette attente. » Il souligne ainsi : « Si on n’avait pas eu la Wii U, on n’aurait pas non plus la Switch. »

Vous l’aurez compris, la Nintendo Switch est la réponse aux défauts de la Wii U. En plus de revoir intégralement sa console, le constructeur japonais a revu sa communication en adoptant un nom percutant et un concept largement optimisé. Un tel engouement n’a d’ailleurs pas surpris l’intéressé : « Quand j’ai vu la Nintendo Switch pour la première fois, j’ai tout de suite su qu’elle proposerait des expériences encore jamais vues. J’ai pensé que la possibilité d’emmener partout avec soi des jeux d’une qualité identique à celle fournie par une console de salon et d’y jouer avec des amis, sans oublier toutes les nouvelles fonctionnalités propres à la console et les Joy-Con, changerait la façon dont les gens jouent à leurs titres favoris. »

Malgré son échec commercial, la Wii U conserve une place de choix dans le cœur de nombreux joueurs. Elle a amené des expériences intéressantes, mais c’est surtout son existence qui est devenue indispensable à la réinvention d’un Nintendo qui se cherchait. En interne, cette période fut peu évidente, surtout pas le succès stratosphérique de la Wii et de la Nintendo DS, mais elle fut salutaire. Aujourd’hui, la Nintendo Switch, qui est une relecture de la Wii U, continue de cartonner et laissera bientôt sa place à une nouvelle console que l’on espère tout aussi remarquable. Si Nintendo reprend le schéma de la Nintendo Switch, on peut espérer une révélation à l’automne pour une sortie au printemps 2025.