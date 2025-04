Cette citadine chinoise casse les prix en Europe sans faire l’impasse sur les équipements

Une nouvelle voiture électrique arrive sur les routes européennes. Elle vient de Chine et affiche un prix étonnamment bas. Son constructeur espère séduire un large public dès cette année.

Le marché des voitures électriques en Europe continue d’évoluer rapidement. Face à la hausse des prix et aux inquiétudes liées à l’autonomie, de plus en plus de conducteurs cherchent des modèles simples, accessibles et pratiques pour les trajets du quotidien. Dans ce contexte, certains constructeurs asiatiques gagnent du terrain avec des véhicules bien positionnés.

Le constructeur chinois Nio a décidé de passer à l’offensive sur le Vieux Continent avec sa nouvelle marque Firefly. Le premier modèle, une citadine électrique compacte, sera disponible dès le troisième trimestre 2025 aux Pays-Bas et en Norvège, avant d’être déployé progressivement dans d’autres pays européens où le groupe est déjà implanté.

Nio propose la Firefly à partir de 29 900 € avec 330 km d’autonomie

La Nio Firefly est une citadine électrique longue de 4 mètres. Elle est équipée d’un moteur arrière de 143 chevaux (105 kW), capable d’atteindre les 100 km/h en 8,1 secondes. Son autonomie atteint 330 km en cycle WLTP grâce à une batterie LFP de 42,1 kWh. La recharge rapide permet de passer de 10 à 80 % en 29 minutes. Deux finitions seront proposées, à partir de 29 900 € aux Pays-Bas. En Chine, ce modèle pourrait être vendu autour de 17 000 dollars, soit environ 15 900 €, mais cette version ne sera pas disponible en Europe. Face à elle, des modèles comme la Fiat 600e ou la Dacia Spring affichent des prix plus élevés pour des prestations proches.

L’intérieur adopte un style épuré avec un écran tactile de 13,2 pouces et un tableau de bord numérique de 6 pouces. On y trouve 27 espaces de rangement, des sièges chauffants, des matériaux recyclés et, selon la finition, un toit panoramique, des sièges ventilés à réglages électriques, un chargeur sans fil et même un diffuseur de parfum. Proposée en six coloris avec toit noir, la Firefly inclut aussi un éclairage d’ambiance personnalisable, la fonction V2L pour alimenter des appareils électriques, ainsi que des mises à jour à distance. La conduite semi-autonome de niveau 2 sera également de la partie. Nio vise clairement les conducteurs urbains à la recherche d’un véhicule compact, bien équipé et au tarif contenu.