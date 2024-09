Cette calculatrice scientifique devient l’outil de triche ultime avec ChatGPT

Un moddeur a réussi à intégrer ChatGPT dans une calculatrice scientifique. Cette modification impressionnante pousse les limites de cet appareil scolaire classique, en lui offrant des fonctionnalités avancées et inattendues.

ChatGPT, l’intelligence artificielle capable de répondre à des questions, d’écrire des textes ou de résoudre des problèmes complexes, est devenu incontournable sur de nombreux appareils comme les smartphones ou ordinateurs. Mais un YouTuber du nom de ChromaLock a repoussé les limites de l’utilisation de cette technologie. Il a en effet réussi à faire tourner L’IA sur une simple calculatrice scientifique TI-84, un appareil habituellement réservé aux fonctions mathématiques avancées. Ce projet montre qu’il est possible d’intégrer des fonctionnalités dans des appareils que l'on n’aurait jamais imaginé capables de telles prouesses.

La TI-84 est une calculatrice graphique largement utilisée dans les écoles et universités pour les calculs complexes. Cependant, ChromaLock a modifié cet appareil en y ajoutant un microcontrôleur Wi-Fi discret. Cette puce, associée à un logiciel open-source, permet à la calculatrice de se connecter à Internet et d’accéder à ChatGPT, offrant ainsi une assistance intelligente directement sur l’appareil. Le projet, appelé TI-32, ne se limite pas à l’intégration de l’IA. Il permet également d’autres fonctionnalités étonnantes comme la consultation d’images en noir et blanc et l’échange de messages, transformant cet appareil en bien plus qu’un simple outil de calcul.

Ce moddeur a transformé la TI-84 en assistant intelligent avec ChatGPT

Grâce à ce mod, la TI-84 conserve son apparence d’origine tout en offrant des capacités inattendues. ChromaLock a démontré dans sa vidéo comment il a intégré le microcontrôleur sans altérer l’extérieur de l’appareil. L’utilisateur peut désormais interagir avec ChatGPT, poser des questions ou obtenir des informations complexes. Cette modification, tout en restant discrète, montre comment un appareil aussi simple peut être transformé en un assistant intelligent qui offre des services normalement réservés aux smartphones ou ordinateurs.

Le projet TI-32 ne s’arrête pas là. ChromaLock a également annoncé que de nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées, comme la navigation sur Internet, l’envoi d’emails ou même l’utilisation de Discord. Bien que la calculatrice ne soit pas l’appareil idéal pour ces usages, cette expérience prouve qu’avec de l’ingéniosité, un appareil comme la TI-84 peut être transformé en outil ultra-polyvalent. Ce projet pourrait inspirer d’autres moddeurs à repousser les limites d’appareils traditionnels pour y intégrer des fonctions originales.