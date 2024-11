Cette bibliothèque pirate brave la justice et soutient les étudiants du monde entier

Une étude récente révèle comment une plateforme de téléchargement illégal aide des étudiants à contourner la pauvreté académique. Tandis que certains la voient comme un Robin des Bois numérique, d’autres dénoncent son caractère illégal.

Z-Library est une plateforme illégale parmi les plus populaires au monde. Elle propose gratuitement des millions de livres et articles académiques, normalement payants. Ses utilisateurs, souvent dans des situations précaires, y trouvent un moyen de poursuivre leurs études malgré des obstacles financiers ou géographiques. Cependant, son fonctionnement reste au cœur de nombreuses controverses, notamment avec les éditeurs et les autorités judiciaires.

Une récente étude, publiée dans le Journal of University Teaching & Learning Practice, s’est penchée sur les motivations des utilisateurs de Z-Library. Elle révèle que, pour beaucoup d’étudiants, cette bibliothèque numérique est une réponse à des coûts de livres prohibitifs et à des accès limités aux ressources académiques. Parmi les groupes interrogés figurent des étudiants chinois et des utilisateurs de Reddit, qui voient dans cette plateforme une ressource essentielle, malgré son statut illégal.

Z-Library défie la justice et continue de fournir des livres aux étudiants en difficulté

L’histoire de Z-Library est mouvementée. La plateforme a été ciblée par la justice américaine en 2022, avec la fermeture de plus de 200 noms de domaines et l’arrestation de deux de ses administrateurs en Argentine. Malgré cela, elle a survécu en migrant sur le dark web avant de revenir en ligne avec de nouvelles fonctionnalités pour contourner les blocages. En mars 2023, elle a même lancé une campagne de dons exceptionnelle pour assurer sa pérennité.

Les utilisateurs, de leur côté, justifient leur recours à cette dernière par des contraintes financières. Une étudiante explique, par exemple, qu’un seul livre coûte parfois l’équivalent de 80 % de son salaire journalier. En Chine, 41 % des étudiants interrogés dans l’étude affirment que la fermeture temporaire de la plateforme a directement affecté leurs études.

Malgré les critiques, la plateforme continue de jouer un rôle important pour de nombreux étudiants. Le site est vu par ses défenseurs comme un outil d’égalisation des chances dans un monde où les inégalités d’accès à la connaissance sont criantes. Les éditeurs, en revanche, dénoncent son impact sur leurs revenus et l’effort colossal nécessaire pour le bloquer. En France, par exemple, des tribunaux ont ordonné à plusieurs reprises le blocage de centaines d’adresses associées à Z-Library, sans pour autant réussir à la rendre inaccessible.