Ce site pirate récolte des dizaines de milliers d’euros de dons pour faire face aux autorités

Z-Library a bien failli fermer ses portes pour de bon après être tombé sous le joug de la justice américaine. Mais c’était sans compter sur le soutien sans faille de ses utilisateurs, qui depuis plusieurs jours n’hésitent pas à envoyer des dizaines de milliers d’euros de dons afin de maintenir le site à flot. Et pour le moment, cela fonctionne.

Z-Library est un des sites de téléchargement illégal les plus populaires au monde. Depuis des années, celui-ci donne accès à une impressionnante bibliothèque de plusieurs millions de livres, gratuitement. Avec un tel succès, la renommée de la plateforme n’a pas tardé à arriver aux oreilles des autorités américaines qui, l’année dernière, a ordonné la fermeture de 200 noms de domaines appartenant au site ainsi que l’arrestation de deux de ses administrateurs.

Autant dire que l’avenir n’a pas été au beau fixe pendant un certain temps pour Z-Library et ses utilisateurs. Pour autant, ce dernier n’était pas totalement enterré. Pendant plusieurs mois, la plateforme a survécu sur le dark web, promettant son grand retour. Et en effet, il y a de cela quelques semaines, le site était de nouveau en ligne, brandissant fièrement son logo sur le web grand public. Sans pour autant être totalement sorti d’affaire.

Z-Library réalise l’un des appels aux dons les plus fructueux de l’histoire pour un site pirate

« Nous sommes toujours soumis à une pression sans précédent », écrivent les administrateurs dans un message à destination de la communauté. « Z-Library traverse actuellement les moments les plus difficiles de ses 14 années d’existence. La bibliothèque pourrait souffrir de quelques perturbations, et nous vous demandons d’être patients. »

Pour revenir d’entre les morts, la plateforme a dû redoubler d’ingéniosité : sous-domaine unique pour chaque utilisateur, SAV sur Telegram, nouvelles fonctionnalités, le site s’est progressivement transformé pour éviter les autorités. Or, ces changements ont un coût qui, s’ils n’ont pas été révélés par l’équipe derrière le site, a motivé cette dernière à solliciter ses utilisateurs les plus fidèles.

Il n’est pas rare qu’un site pirate fasse un appel aux dons pour survivre. Mais, bien souvent, ceux-ci tombent à l’eau. Z-Library, de son côté, a réalisé l’exploit de générer plusieurs milliers de dollars de revenus grâce à l’opération. À l’heure actuelle, on recense environ 4000 donations par jour, pour une moyenne de 40 000 dollars, avec certains dons dépassant le millier de dollars. La campagne ayant commencé le 15 mars dernier, on peut imaginer que l’opération a depuis dépassé les 500 000 dollars, bien qu’il est impossible d’en avoir le cœur net.

