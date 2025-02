Cette autoroute française rechargera bientôt votre voiture électrique pendant que vous roulez

Vinci Autoroutes annonce une avancée majeure dans la mise en place d'un système permettant de recharger les véhicules électriques directement via la route. Les essais en conditions réelles approchent.

Il est loin le temps ou recharger sa voiture électrique était une vraie galère. Grâce à la multiplication des stations de recharge, notamment sur les autoroutes, le processus est devenu plus simple. Et c'est sans compter les avancées en matières de batterie permettant de passer de moins en moins de temps à la borne. Il y a toujours moyen de faire mieux cela dit, par exemple en supprimant carrément la nécessité de s'arrêter pour faire le plein lors d'un long trajet. De la science-fiction ? Pas du tout.

Cela fait plusieurs années que l'on cherche à créer des routes capables de recharger les véhicules électriques. Certains ont mis au point un ciment magnétique, quand d'autres imaginent des bobines sous la chaussée. En France, l'idée fait également son chemin. Après des tests en laboratoire puis en circuit fermé, Vinci Autoroutes dévoile la prochaine étape du projet “Charge as you drive” consistant à créer une route à induction.

Une autoroute française pourra bientôt recharger les véhicules électriques qui rouleront dessus

Il s'agit de la dernière phase avant un éventuel lancement : l'installation de bobines à induction sous la chaussée. Elles se trouvent sur l'autoroute A10, plus précisément sur un tronçon long de 1,5 km à hauteur d’Angervilliers, dans l’Essonne. Les travaux ont débuté le 6 janvier et se poursuivront jusqu'en avril 2025. À l'issue, 4 véhicules dotés de bobines réceptrices effectueront des passages en condition réelles : une voiture, un utilitaire, un car et un poids lourd.

Le principe est simple sur le papier. Les bobines placées sous la chaussée émettent un champ électromagnétique. En roulant dessus, celles des véhicules le capte et le transforme en électricité pour simultanément alimenter le moteur et recharger les batteries. Pour Vinci Autoroutes, “le but est de réduire la taille et le poids des batteries installées dans les véhicules“, ce qui aboutira à “plus d’autonomie et des temps de recharge plus courts, mais aussi un moindre coût à l’achat de ces véhicules“.