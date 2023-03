Cette arnaque grotesque utilise ChatGPT pour vider votre compte bancaire

Les chercheurs de Bitdefender ont levé le voile sur une campagne de piratage qui se fait passer pour ChatGPT. La combine est repérable de loin, promettant monts et merveille à tous ceux qui accepteraient d’investir dans divers domaines. Reste que les moins vigilants risquent de tomber dans le panneau et perdre des centaines d’euros.

ChatGPT n’a pas échappé à l’une des règles fondamentales d’Internet : si un outil atteint un certain seuil de popularité, les pirates vont forcément s’en servir pour piéger des utilisateurs crédules. Ainsi, quelques semaines à peine après son lancement, nous avons vu jaillir des copies piégées du chatbot sur l’App Store et le Play Store, cherchant à soutirer l’argent des victimes curieuses de tester la nouvelle sensation en vogue. Aujourd’hui, Bitdefender annonce avoir repéré une nouvelle campagne de ce genre, encore plus grotesque.

Tout commence à la réception d’un mail, dont l’objet peut varier en fonction des cibles. « ChatGPT : le nouveau bot AI rend tout le monde fou », ou encore « Pourquoi tout le monde panique-t-il à propos du bot ChatGPT ? », l’idée est toujours d’attiser la curiosité de la victime et de la pousser à cliquer sur le lien inclus dans le mail. Une fois chose, celle-ci se retrouve sur une pâle copie de ChatGPT, qui ne cache aucunement ses intentions de s’attaquer au portefeuille du visiteur.

Sur le même sujet : ChatGPT répond mieux aux questions que Google selon cette étude, bientôt la fin du moteur de recherche ?

Non, ChatGPT ne vous demandera jamais d’investir dans les cryptomonnaies

En effet, la fausse plateforme promet de gagner jusqu’à 10 000 dollars par mois (rien que ça) grâce à des « opportunités financières » proposées par ce prétendu ChatGPT. En effet, par un heureux hasard, il s’avère que ce chatbot est un véritable expert dans l’analyse des marchés financiers. Il faut dire que, selon ses propres dires, il a été créé par Elon Musk lui-même — ce qui est bien sûr totalement faux. Néanmoins, pour profiter de ces folles opportunités, la plateforme a besoin de calculer notre revenu quotidien.

Pour ce faire, il faut fournir ses informations de contacts, à savoir son adresse mail et son numéro de téléphone. 10 minutes plus tard, la victime reçoit un appel d’un agent promettant de nouveau des bénéfices rocambolesques en investissant dans « la crypto, le pétrole et les actions internationales ». Évidemment, pour s’adonner à ces investissements, il faut fournir les numéros de sa carte bancaire. Subtil.