ChatGPT répond mieux aux questions que Google selon cette étude, bientôt la fin du moteur de recherche ?

Une étude répond enfin à la question que tout le monde se pose depuis ces derniers mois : qui de ChatGPT et Google est le plus efficace ? Dans l'ensemble, c'est bien le chatbot qui s'avère plus complet et nuancé. De là à annoncer la mort du moteur de recherche, il y a encore un certain pas à franchir.

Lors du déploiement de ChatGPT au grand public, une question a commencé à se propager au sein des utilisateurs : l'outil d'OpenAI est-il voué à remplacer Google ? D'un côté, ses défenseurs clament haut et fort que l'IA est capable de formuler ses réponses selon les besoins de chacun, de réaliser certaines opérations complexes ou encore tout simplement de maintenir une conversation. De l'autre, ses détracteurs soulignent ses limites, notamment temporelles qui l'empêchent de fournir des réponses sur les récents événements.

Aujourd'hui, une nouvelle étude est venue trancher dans ce débat houleux. Preply a en effet décidé de poser la même série de questions aux deux outils puis d'analyser leurs réponses pour, enfin, déterminer qui est le grand gagnant entre les deux. Ces 40 questions ont été réparties en trois niveaux de difficulté et sélectionnées de manière à couvrir un large éventail de sujet, de la culture à la politique en passant par la santé. Enfin, les chercheurs ont évalué les réponses selon une douzaine de critères, tels que le niveau de détail, la neutralité ou encore la clarté.

Google a vraiment du souci à se faire avec ChatGPT

Et le vainqueur est… ChatGPT. L'IA a remporté 26 manches sur 40 face à son rival. Ce dernier s'est évidemment mieux défendu sur les questions d'actualités et celles plus vagues, mais a largement été plombé par son nombre de publicités ou certains résultats largement biaisés. À la question “Dieu existe-t-il ?”, Preply note par exemple que Google affiche en priorité des publicités pour des églises.

“Alors que ChatGPT adopte presque toujours un ton nuancé et offre un contexte réfléchi, les résultats de recherche Google reflètent souvent une nature humaine plus basique, remplie d'arguments de vente bruyants et de cadrages réducteurs destinés à capter rapidement l'attention, au détriment de la nuance et, parfois, de la vérité”, peut-on lire dans l'étude.

Alors, est-on en train d'assister à la chute de Google ? Pas si vite. Le géant du web n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a quelques jours, la firme de Mountain View a dévoilé sa contre-attaque prénommée Bard, qui promet à son tour de révolutionner le moteur de recherche. Le duel est lancé.

Source : Preply