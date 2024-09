Cette application veux vous enfermer dans un monde de conversations entièrement artificielles

Les réseaux sociaux évoluent et deviennent de plus en plus automatisés. Une nouvelle plateforme pousse cette tendance à l'extrême, en remplaçant les interactions humaines par des réponses générées par IA. Cette évolution inquiète quant à l'avenir des échanges en ligne et l'authenticité des conversations.

Avec l’évolution rapide des technologies, les interactions en ligne sont profondément transformés. Par exemple, les filtres d’algorithmes sur les réseaux sociaux décident des contenus que les utilisateurs voient en fonction de leurs préférences. De plus, les assistants virtuels, comme ChatGPT ou Gemini, intégrés dans certains smartphones comme le Google Pixel 9 Pro, offrent des interactions textuelles de plus en plus réalistes. Ces innovations changent la nature même de nos échanges quotidiens.

SocialAI, une nouvelle plateforme sociale, vient d’être lancée et propose quelque chose d’inédit. Les utilisateurs interagissent uniquement avec des bots d'intelligence artificielle qui génèrent des réponses automatiques à chaque publication. Ce concept semble confirmer la “théorie de l’Internet mort“, qui prétend que la majorité des échanges en ligne ne sont plus authentiques, mais produits par des machines pour manipuler l’engagement.

SocialAI remplace les interactions humaines par des IA programmées

Sur SocialAI, chaque interaction est artificielle. Si un utilisateur partage un message ou une image, il reçoit des dizaines, voire des centaines de commentaires générés par IA. Ces bots sont programmés pour donner l’impression d'une véritable communauté, mais les échanges manquent de profondeur et de spontanéité.

Par exemple, un utilisateur a partagé une réflexion personnelle sur un sujet sensible et a reçu des commentaires encourageants, tous générés par des IA. Cependant, ces réponses étaient souvent vagues ou répétitives. L’application permet de choisir le type d'interactions, comme des “soutiens” ou des “critiques“, mais les réponses finissent par donner l'impression de discussions creuses, même avec des ajustements de paramètres.

L'application suscite déjà des réactions contrastées. Certains utilisateurs apprécient de pouvoir exprimer leurs pensées et recevoir des retours immédiats, même artificiels. D’autres estiment que SocialAI pourrait contribuer à l’isolement en coupant les véritables échanges humains. À mesure que les IA se perfectionnent, des plateformes comme celle-ci pourraient redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent sur les réseaux sociaux. Toutefois, cette automatisation compromet l'authenticité des interactions et pourrait mener à un monde où l’intelligence artificielle remplacerait entièrement les conversations humaines.