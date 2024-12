Ce film de Batman a été créé entièrement avec l’IA par un fan, et le résultat est bluffant

Un passionné a réalisé un petit film sur Batman, exclusivement à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Ce projet impressionnant démontre les progrès de la technologie dans la création vidéo, avec un rendu soigné qui surpasse certaines précédentes tentatives similaires.

L’intelligence artificielle transforme progressivement la création audiovisuelle. Les projets réalisés par des amateurs ou des professionnels montrent à quel point ces outils peuvent faciliter des productions qui, autrefois, exigeaient des moyens conséquents. Dernièrement, un court-métrage de 10 minutes sur Batman, conçu intégralement avec des logiciels IA, a impressionné la communauté en ligne par son rendu réaliste et bien maîtrisé. Une avancée qui rappelle les ambitions du clip musical The Hardest Part réalisé avec l’IA Sora, mais cette fois sans les défauts qui avaient marqué cette précédente tentative.

Ce film, posté sur Reddit par kavan-the-kid, s’inspire visuellement du Batman de 2022. Réalisé en seulement trois semaines, il combine des outils comme Midjourney, Runway Act-One et Eleven Labs pour générer des séquences réalistes et des dialogues convaincants. Les internautes n’ont pas tardé à saluer l’initiative avec des commentaires comme “époustouflant” et “impressionnant“. Contrairement au clip fait avec Sora, ce dernier évite les effets dérangeants liés aux transitions maladroites ou aux personnages changeant brusquement d’apparence, des défauts qui provoquaient un sentiment de malaise. Même si tout n’est pas encore parfait, le résultat est bien plus fluide et agréable à regarder.

Cette combinaison d’outil IA offre un résultat impressionnant dans ce court-métrage de Batman

Pour réaliser ce projet, le créateur a utilisé une combinaison d’outils IA et de logiciels traditionnels. Les images ont été générées avec Midjourney, les vidéos avec Runway Act-One et les voix clonées grâce à Eleven Labs. Des logiciels comme Blender et Adobe Premiere Pro ont servi à affiner les détails et monter le tout. Bien que certaines transitions ou textures puissent encore trahir le rôle de l’IA, l’ensemble atteint un niveau de qualité qui marque un tournant pour ce type de production.

Ce court-métrage montre à quel point les outils d’IA rendent la production vidéo accessible à un large public. Contrairement à des essais précédents, où les imperfections étaient clairement visibles, ce projet se distingue par un contrôle plus précis des outils, offrant une immersion visuelle plus convaincante. Cette évolution ne remplace pas les équipes professionnelles, mais elle ouvre des portes pour les amateurs et créateurs indépendants. Avec ces progrès, l’IA s’impose comme un outil de plus en plus incontournable dans l’univers de la création audiovisuelle.