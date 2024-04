Cette application gratuite prétend utiliser l’IA pour savoir si quelqu’un ment

Alors que les technologies de deepfakes deviennent de plus en plus performantes, une application souhaiterait permettre à ses utilisateurs d’analyser des comportements trompeurs, et en particulier détecter les mensonges.

À l'ère des “deepfakes” et des contenus générés par l'IA, pourrait-on bientôt disposer d'une application capable de tirer parti de l'intelligence artificielle pour déterminer si une personne est sincère ou trompeuse ? C'est l'ambition de VerifEye, une application gratuite pour smartphone de la société Converus qui prétend agir comme un détecteur de mensonges alimenté par l'IA.

Bien que Converus ne confirme pas explicitement que l'IA est la force motrice, l'application utiliserait l'apprentissage automatique pour analyser les mouvements oculaires et les modèles de comportement afin de détecter les mensonges et les déclarations malhonnêtes.

L’application peut-elle vraiment détecter les mensonges ?

Converus affirme néanmoins qu'une surveillance étroite des mouvements oculaires, entre autres indicateurs, peut permettre à son application VerifEye de détecter les mensonges jusqu'à 80 % du temps. L'application demande simplement aux utilisateurs de pointer l'appareil photo de leur smartphone vers la personne interrogée pour effectuer son analyse.

Dans ses vidéos de marketing, Converus présente VerifEye comme un outil qui pourrait changer la donne dans toutes sortes de situations, qu'il s'agisse de filtrage en entreprise, de vérification de l'identité d'une personne sur un profil de rencontre ou même de détection d'un conjoint infidèle. L'entreprise le présente comme un outil indispensable pour vérifier la vérité au quotidien.

La science qui consiste à utiliser les yeux pour détecter la tromperie remonte à plusieurs décennies. Depuis les années 1970, des théories circulent selon lesquelles des aspects tels que la dilatation des pupilles et la vitesse de clignement des yeux pourraient indiquer que quelqu'un n'est pas tout à fait sincère. Cependant, certaines des affirmations les plus répandues sur le comportement des yeux pour détecter les mensonges ont été démenties par une étude de 2012.

Il y a donc peu de chances que l’application fasse bien ce qu’elle prétend faire, et il est de toute façon peu probable que l'affirmation d'une précision de 80 % résiste à un examen juridique, d'autant plus que les nouvelles réglementations en matière d'IA, telles que la loi européenne sur l'IA, imposent des restrictions plus strictes.