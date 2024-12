Runway AI dévoile un outil révolutionnaire de cartographie vidéo

Runway AI, pionnier dans le domaine de la génération vidéo par intelligence artificielle, vient d'annoncer un prototype innovant de keyframing qui promet de transformer la manière dont les créateurs conçoivent leurs projets vidéo. Cette nouvelle approche permet de cartographier visuellement les idées avant de les transformer en contenu vidéo.

Le système repose sur un concept appelé « espace latent », une sorte de terrain de jeu créatif où chaque point représente une image ou une idée potentielle. Les utilisateurs peuvent explorer cet espace virtuel et établir des connexions entre différents points, créant ainsi une carte visuelle de leur projet. Ces connexions définissent ensuite les transitions qui composeront la vidéo finale.

L'interface se présente sous forme de graphe interactif, où chaque nœud correspond à une image créée par l'utilisateur. Les liens entre ces nœuds déterminent comment les images se transforment les unes en les autres, offrant une visualisation claire du flux créatif avant même la génération de la vidéo. Cette approche non linéaire permet aux créateurs d'explorer différentes directions et de tester diverses variations sans être contraints par un processus séquentiel traditionnel.

Les créateurs vont pouvoir créer un véritable chemin de pensée

Le système offre une flexibilité remarquable dans la manipulation des images. Les créateurs peuvent modifier des aspects spécifiques d'une image tout en préservant son essence, ou transformer complètement son style grâce à des commandes textuelles. Cette fonctionnalité permet d'explorer rapidement différentes directions artistiques pour un même concept.

Cet outil s'inscrit dans la continuité des innovations de Runway AI, notamment leur modèle Gen-3 Alpha, qui permet déjà de générer des vidéos à partir de textes ou d'images. La société, dont les outils sont utilisés dans la production de films et de clips musicaux, continue ainsi d'élargir les possibilités créatives offertes aux artistes.

Runway AI prévoit un déploiement progressif de l'accès à cet outil dans les mois à venir, permettant aux créateurs d'expérimenter avec cette nouvelle approche de la création vidéo. Cette innovation pourrait bien redéfinir les standards de la production vidéo en offrant un espace de création plus intuitif et expérimental. Il reste maintenant à voir si les créateurs vont ou non s’emparer d’un tel outil, et surtout à quel prix ce dernier sera proposé.