Dans cette école de luxe, le professeur principal est désormais une IA

La Cottesmore School, en Angleterre, a fait un choix radical pour l’éducation de ses élèves. Désormais, le professeur principal est une intelligence artificielle. La direction argue que ce changement va aider le personnel enseignant à passer plus de temps avec les enfants, en plus de leur donner des clés pour mieux interagir avec eux.

C’est une inquiétude que ne pensaient sûrement pas avoir les parents il y a encore quelques années. Alors que l’IA se fait de plus en plus présente dans notre quotidien, l’heure est encore aux questionnements sur les changements — et leurs bienfaits — sur de nombreux aspects de notre vie. À commencer par l’éducation. En début d’année, plusieurs écoles ont commencé à bannir ChatGPT, tandis que des enseignants ont refusé de corriger des copies rédigées par le chatbot.

Pendant ce temps, une autre école a pris le chemin inverse. À Cottesmore School, en Angleterre, on préfère embrasser l’IA que s’en méfier. Cette année, l’école a donc décidé que son professeur principal serait une intelligence artificielle, baptisée ABI. ABI a ainsi pour rôle de fournir « un leadership et un plan de pensées », en assistant le reste du corps enseignant dans ses tâches, tout en prodiguant des conseils sur leur manière d’interagir avec les élèves.

Cette école veut que vous confiiez vos enfants à une IA

Selon l’école, ABI est un excellent moyen pour les professeurs de passer plus de temps avec les élèves, tout en améliorant la qualité de leurs échanges. Au départ, Cottesmore School souhaitait même qu’ABI ait une apparence humaine, lui donnant même le nom initial d’Abigail Bailey, capable de répondre avec des animations faciales. Un projet finalement abandonné par le conseil, qui n’en est pas moins fier des résultats de son IA.

Si bien que l’école prévoit de poursuivre les expérimentations dans le domaine. En effet, un nouveau chatbot est actuellement en préparation, dont l’objectif sera d’assister les professeurs dans la création de supports d’éducation. Le conseil n’a pas précisé quand cette IA sera disponible pour le corps enseignant. Soulignons tout de même que l’année à Cottesmore School coûte environ 32 500 euros aux parents.

