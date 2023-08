Influenceur en UNO, voilà le job de rêve proposé par Mattel

Surfant sur le succès planétaire du film Barbie, le géant du jouet et des jeux de société Mattel est déterminé à mettre en avant ses autres produits, à commencer par le UNO. En effet, la compagnie cherche un influenceur pour faire la promotion de son jeu culte sur TikTok. A la clé, un salaire indécent : 16 000 € par mois !

Alors que le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling rencontre un succès planétaire inattendu (surtout au regard de la qualité du long-métrage), le géant mondial du jouet et fabricant de la poupée Mattel se frotte les mains.

Ce retour sur le devant de la scène a donné des idées à Mattel, qui est bien déterminé à profiter de l'engouement autour de Barbie pour mettre en avant ses autres produits. Comme le rapportent nos confrères du site Business Insider, la société américaine cherche à recruter un influenceur pour faire la promotion du… Uno.

17 000 dollars pour faire la promotion du Uno sur TikTok

Attention, on ne parle pas ici de ce bon vieux Uno qui a sauvé bon nombre de soirées, d'heures vacantes au collège et de journées pluvieuses. Non, Mattel cherche ici à promouvoir la dernière variante du Uno, à savoir le Uno Quatro. Semblable à un Puissance 4, ce jeu consiste à aligner une série de quatre jetons et à faire correspondre leur couleur ou les chiffres. Mattel décrit le Uno Quatre comme un jeu de stratégie avec une part importante d'aléatoire (et de cruauté grâce aux jetons spéciaux qui modifient totalement le cours d'une partie).

L'heureux élu sera payé un beau pactole pour devenir l'ambassadeur du Uno Quatro sur TikTok et les autres réseaux sociaux : 277 dollars de l'heure ! A raison de quatre heures de travail par jour, quatre jours par semaine sur une période d'un mois, ce job basé à New-York permettra de gagner pas moins de 17 776 dollars.

Pour ce faire, cet influenceur devra streamer en direct des parties d'Uno Quatro en compagnie d'autres influenceurs, dans l'espoir de faire exploser la popularité du jeu. Le candidat devra je cite “être amical et prêt à demander à des inconnus de jouer au jeu” tout en leur apprenant les règles “d'une manière attrayante”. Malheureusement pour les pros français du Uno et pour les intéressés, il faudra impérativement habiter la Grosse Pomme puisque toutes les parties auront lieu au Pier17, dans le quartier de Seaport à New-York. Les candidats ont jusqu'au 10 août pour postuler.

