Cet indice montre qu’Apple Intelligence va encore vous décevoir à la WWDC 2025

Alors que la WWDC 2025 approche, les projecteurs sont braqués sur Apple Intelligence. Mais l’événement pourrait être bien plus discret que prévu. Une déception qui tombe mal face à une concurrence qui accélère.

Depuis un an, l’intelligence artificielle s’est imposée comme une priorité stratégique pour les géants de la tech. Google a impressionné avec des outils capables de générer des vidéos, de résumer automatiquement des mails ou d’interagir de manière contextuelle. OpenAI continue d’innover avec ses modèles GPT intégrés à des services populaires. Amazon progresse aussi avec Alexa boostée par l’IA. Dans ce contexte, Apple était très attendu, surtout après l’annonce d’Apple Intelligence en 2024, censée marquer le début d’une nouvelle ère pour la marque à la pomme.

Mais selon le dernier rapport de Bloomberg, la WWDC 2025 pourrait fortement décevoir. La keynote serait plus courte que les années précédentes, avec peu de contenu marquant sur l’intelligence artificielle. Aucune démonstration ambitieuse ne serait prévue. L’entreprise se contenterait de fonctions discrètes et techniques, insuffisantes pour combler le retard face à des rivaux qui multiplient les nouveautés. Un an après le lancement d’Apple Intelligence, la plateforme ne semble toujours pas à la hauteur des attentes des utilisateurs.

Apple ne prévoit que des améliorations mineures pour Apple Intelligence à la WWDC 2025

La seule évolution notable concernerait l’ouverture des modèles Apple Intelligence aux développeurs. Ces derniers, conçus pour fonctionner directement sur les appareils, seraient limités à 3 milliards de paramètres. Ils permettraient des tâches simples comme résumer du texte ou classer des images. La société mise sur la confidentialité locale, mais ces fonctions restent basiques face aux modèles utilisés par Google ou OpenAI. Aucune refonte de Siri n’est attendue, ni l’arrivée d’un assistant vocal plus intelligent.

La marque à la pomme prévoirait aussi un mode de batterie intelligent dans iOS 19, capable d’adapter la consommation selon les habitudes. L’application Traduire serait revue pour mieux fonctionner avec les AirPods. Enfin, macOS 26, baptisé “Tahoe”, proposerait une interface plus moderne. Mais cette accumulation d’annonces mineures ne suffit plus. Comme nous l’écrivions déjà en mars, Apple est désormais largué dans la course à l’IA, et rien n’indique qu’il pourra rattraper son retard.